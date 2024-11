Jive tanzen lernen – Tanzfiguren, Entstehung, Lieder, Ryhtmus, Musik

Beliebte Jive-Lieder sind „Rock Around the Clock“ von Bill Haley & His Comets und „Johnny B. Goode“ von Chuck Berry. Weitere Hits sind „Jailhouse Rock“ von Elvis Presley und „Jump, Jive an‘ Wail“ von Louis Prima. „Shake, Rattle and Roll“ und „Great Balls of Fire“ sind ebenfalls populär.