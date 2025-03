Johnny Hoogerland und Felix Ritzinger: RH77 mit erstklassigem Team beim Cape Epic

Die Absa Cape Epic, auch oftmals als die „Tour de France“ für Mountainbiker bezeichnet, ist das größte Mountainbike-Etappenrennen der Welt, das vom 16. bis 23. März 2024 in der atemberaubenden Landschaft Südafrikas stattfindet. In diesem Jahr tritt das RH77-Werksteam, unter der Leitung des ehemaligen Profis René Haselbacher, mit einer extrem starken Besetzung an. Die beiden Werksfahrer Johnny Hoogerland und Felix Ritzinger haben sich ambitionierte Ziele gesetzt: Sie streben einen Etappensieg und einen Platz unter den Top Ten der Gesamtwertung an!

Die Siegerliste des Cape Epic, das traditionell im Zweierteam-Format ausgetragen wird, liest sich wie das Who-is-Who der Radfahrerszene. Viele Olympiasieger, Weltmeister und Weltcupsieger haben in der Vergangenheit triumphiert. Nun ist das RH77 Factory Racing Team bereit, seine Premierenleistung abzurufen. Seit Mitte Februar arbeiten die Teamverantwortlichen aus dem Wiener Büro mit Hochdruck daran, alle Vorbereitungen für das prestigeträchtige Event zu treffen und haben sich einen begehrten Startplatz sichern können.

„Es ist überwältigend, ein eigenes Team zu leiten und all die logistischen Herausforderungen zu bewältigen. Früher stand ich nur als Profi im Rampenlicht, jetzt geht es um Teamwork und Organisation. Das macht unglaublich viel Spaß“, erläutert der leidenschaftliche Haselbacher. „Johnny und Felix sind in Topform und haben das Potenzial, mit der weltweiten Elite mitzuhalten.“

An diesem Sonntag wird das spannende acht Tage lange Rennen begonnen. Die Teamkleidung wird von ihrem Hauptsponsor, RH77 Cycling Wear, gestellt und kommt in einem innovativen Design, das bald auch auf www.rh77.com erhältlich sein wird. Johnny Hoogerland, der 2011 das Bergtrikot der Tour de France trug und auch bei der Vuelta 2009 Gesamtzwölfter wurde, äußerte sich optimistisch: „Ich habe mich in Italien optimal vorbereitet. Mein erster Start vor vier Jahren hat mir bereits wertvolle Erfahrungen verschafft, und ich weiß nun, was mich erwartet.“

Felix Ritzinger, dessen Wurzeln im Mountainbiken liegen, ist ebenfalls hochmotiviert und bereit, sein Talent auf den legendären Wegen der Absa Cape Epic zu präsentieren. Der Countdown läuft – die letzten Vorbereitungen wie Materialchecks und Streckenbesichtigungen stehen an. Haselbacher, selbst ein mehrfacher Finisher der Cape Epic und Gesamtelfter im Jahr 2013, hat viele wertvolle Ratschläge, die Johnny und Felix helfen werden, eine herausragende Leistung zu erbringen. „Wir haben hohe Erwartungen, denn wir wissen, wie viel RH77 investiert hat, um uns hierher zu bringen. Das spornt uns an, und wir möchten ganz vorne mitmischen“, erklärt Felix entschlossen.

In der Zwischenzeit zeigt sich Felix Ritzinger, der 2023 österreichischer Gravel-Staatsmeister wurde, optimistisch für das bevorstehende Event, in dem er bereits vier Etappensiege bei UCI-Rennen erreichen konnte.

„Das wird ein spannendes Rennen, und das hochmotivierte RH77 Factory Racing Team wird alles geben. Die Absa Cape Epic wird täglich live übertragen, und die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie sich unser Team auf den herausfordernden Etappen schlagen wird“, fasst Haselbacher die Vorfreude zusammen.