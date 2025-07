Jon Gorenc Stankovic: „Nur“ Europa League wäre für Sturm eine Enttäuschung

Bis Samstag verweilte der SK Sturm im Trainingslager in Irdning. Abgesehen von der unglücklichen Verletzung von Einser-Keeper Daniil Khudyakov läuft es bei den Blackies nach Plan, wie Mittelfeldmann Jon Gorenc Stankovic im Gespräch mit MeinBezirk verraten hat. Seine Ambitionen für die Saison 2025/26: Vollgas geben, weiterentwickeln und Champions League spielen.

GRAZ/IRDNING. Die Vorbereitungen des amtierenden österreichischen Fußballmeisters SK Sturm auf die Saison 2025/26 sind in vollem Gange. Der „acting captain“ der Schwarz-Weißen, Jon Gorenc-Stankovic, äußerte sich optimistisch: „Es ist schon anstrengend, aber das muss so sein, damit wir, wenn in zwei Wochen die Pflichtspiele starten, Vollgas geben können.“ Der 29-jährige Slowene geht in seine sechste Spielzeit bei Sturm und erkennt die Notwendigkeit intensiven Trainings in der Vorbereitungsphase.

Über seine Rückkehr ins Team und die ersten Testspiele sagt Gorenc-Stankovic: „Es ist ein richtig gutes Gefühl, wieder in den Rhythmus zu kommen. Spiele spielen ist einfach das Beste.“ Die Stimmung im Team ist positiv, und er fügt hinzu, dass sich die neu aufgekommenen Spieler gut integrieren: „Alle fühlen sich wohl, und es wird mit jedem Tag besser.“

Kaderumbruch bei Sturm als Chance

Die Abgänge von Gregory Wüthrich und Kjell Scherpen betrachtet Stankovic mit Bedauern: „Es ist natürlich schade, dass so herausragende Spieler nicht mehr bei uns sind, aber so ist das halt im Fußball.“ Auf die Frage nach dem möglichen Nachfolger Wüthrichs in der Abwehr bleibt er diplomatisch: „Wir haben starke Persönlichkeiten im Kader, die Gregy ersetzen können – nicht eins zu eins, aber mit anderen Qualitäten.“ Er hat Vertrauen in den Kader, basierend auf den Erfahrungen der letzten Jahre, wo das Team immer wieder talentierte Spieler entwickelt hat.

Gorenc-Stankovic hebt hervor, dass Umbrüche im Kader Chancen bieten: „Junge Spieler können sich weiterentwickeln und an der internen Konkurrenz wachsen.“ Er betont auch die wichtige Rolle von Routinier Stefan Hierländer, der nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb eine Schlüsselposition einnimmt: „Wir verstehen uns richtig gut. Er ist unser Kapitän, und ich bin glücklich, dass er ein weiteres Jahr bei uns bleibt.“

Saisonstart bei null, Kampf um die Königsklasse

Die Atmosphäre im Team ist optimistisch, und die Leidenschaft, den nächsten Schritt zu erreichen, ist stark spürbar. Stankovic lacht über die Veränderungen im Trainerteam und sagt: „Mike Mandl hat bei seinen Ansprachen auch ordentlich Gas gegeben – bald werden wir sehen, wie es weitergeht.“

Stankovic betont, dass nach zwei Meistertiteln in Folge, das Selbstverständnis des Teams wichtiger ist: „Punktemäßig startet alles wieder bei null. Es zählt nicht, wer in der letzten oder vorletzten Saison Meister war.“ Der Wunsch, in der Champions League abzuschneiden, wird klar: „Jeder will Champions League spielen. Das ist der größte Bewerb, und jeder von uns hat das Feuer, das wir über die Play-offs erreichen wollen.“ Er merkt an, dass eine Nicht-Qualifikation zur Champions League für das Team eine Enttäuschung wäre, da der internationale Fokus fest auf der Champions League und nichts anderes gerichtet ist, nachdem die Teilnahme an der Europa League bereits gesichert ist.

