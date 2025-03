Josefstadt und Meidling: Zwei gravierende Verkehrsunfälle am Morgen

Am Sonntag, den 2. März, ereigneten sich in den frühen Morgenstunden gleich zwei schwerwiegende Verkehrsunfälle in Wien. In der Josefstadt kam ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und entwurzelte einen Baum, während in Meidling ein Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen stattfand, wobei eines in einen stehenden Bus geschleudert wurde. Bei diesen Vorfällen wurde eine Person verletzt.

WIEN/JOSEFSTADT/MEIDLING. In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 2. März, kam es innerhalb von nur wenigen Minuten zu zwei schweren Verkehrsunfällen, die die Aufmerksamkeit der Berufsfeuerwehr Wien erforderten. Um 1:45 Uhr wurde die Feuerwehr zum Lerchenfelder Gürtel im 8. Bezirk gerufen, wo ein Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Drei Personen befanden sich in dem verunglückten Fahrzeug. Berichten zufolge verlor der Fahrer die Kontrolle über den Wagen, der über den Randstein rutschte und mit beträchtlicher Wucht gegen einen Baum stieß. Aufgrund des Aufpralls wurde der Baum entwurzelt, und das Autowrack kam auf dem Baum zu liegen.

Als die Feuerwehr am Unfallort eintraf, hatten sich die drei Insassen bereits selbstständig aus dem Fahrzeug befreit, glücklicherweise ohne ernsthafte Verletzungen. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle und begannen umgehend mit den Aufräumarbeiten. Mit einer Seilwinde wurde das Fahrzeug von dem Baum entfernt und sicher abgestellt. Der entwurzelte Baum wurde von den Feuerwehrleuten zerteilt und ebenfalls entfernt.

Auto kollidierte mit Bus

Um 1:51 Uhr ereignete sich ein weiterer Unfall am Gaudenzdorfer Gürtel. Hier kollidierten zwei Autos miteinander, wobei beide Fahrzeuge ins Schleudern gerieten. Eines der Autos prallte schließlich gegen das Heck eines parkenden Reisebusses. Das andere Fahrzeug war nach dem Aufprall stark beschädigt und blieb im Parkstreifen stehen.

Bei diesem Unfall kam es zu Verletzungen einer Person, die anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Die Feuerwehr zog das beschädigte Auto mit einer Winde aus dem Heck des Busses und sicherte die weiteren Unfallfahrzeuge an einem sicheren Ort. Die Ursache beider Unfälle wird derzeit von der Polizei untersucht.

