Josefstadt: Wünsche der Hundebesitzer für ihre Vierbeiner

Nur drei Hundezonen für über 500 Hunde: In der Josefstadt wächst zunehmend der Wunsch nach Verbesserungen. Die Bezirkspolitik sieht Handlungsbedarf und brachte entsprechende Anträge in das Bezirksparlament ein. Mein Bezirk hat sich bei Hundebesitzerinnen und Hundebesitzern in den Hundezonen zu ihren Wünschen umgehört.

WIEN/JOSEFSTADT. Eng, heiß und manchmal weht ein etwas strenger Geruch in der Nase – die Bezirkspolitik erkennt eindeutigen Handlungsbedarf bei den Hundezonen der Josefstadt. Laut offiziellen Statistiken der Stadt Wien lebten im vergangenen Jahr insgesamt 525 Hunde im Bezirk, was etwa 21,43 Hunden pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner entspricht. Dies zeigt den signifikanten Druck auf die vorhandenen Hundezonen.

Leider stehen den vierbeinigen Bewohnern der Josefstadt nur drei Hundezonen mit begrenzten Flächen zur Verfügung: Die größte befindet sich im Schönbornpark, gefolgt von der Hundezone am Hernalser Gürtel und der im Hamerlingpark. Um die Situation für Hundebesitzer und ihre Tiere zu verbessern, hat die SPÖ Josefstadt zwei Anträge in der letzten Bezirksvertretungssitzung eingebracht.

Offene Fragen

Einer der Anträge sieht vor, die Möglichkeit zu prüfen, ob die Hundezone im Hamerlingpark ausgeweitet oder besser genutzt werden kann, ohne die übrigen Parkflächen zu beeinträchtigen. Zusätzlich sollte die Sauberkeit in den Hundezonen durch kürzere Reinigungsintervalle verbessert werden. In den Sommermonaten kommt es häufig zu unangenehmen Gerüchen, was sowohl Hundebesitzern als auch anderen Parkbesuchern ein Ärgernis darstellt. Beide Anträge wurden mit parteiübergreifender Zustimmung angenommen, was die Wichtigkeit des Themas unterstreicht.

Die Wiener Stadtgärten (MA 42) haben zu möglichen Umgestaltungsplänen noch keine Stellung genommen. Ein offizieller Antrag zur Erweiterung der Hundezone im Hamerlingpark liegt bisher nicht vor. Es ist wichtig zu erwähnen, dass das Wiener Reinheitsgesetz auch in Hundezonen gilt, was bedeutet, dass Hundebesitzer dafür verantwortlich sind, den Kot ihrer Hunde sofort zu beseitigen. Dies wird durch die Bereitstellung von sogenannten „Hundekotsackerl“ unterstützt.

Die Wiener Stadtgärten betonen auf Anfrage, dass die Hundezonen in der Josefstadt täglich gereinigt werden, auch an Wochenenden. Neben dem Entfernen von Hundekot werden auch Löcher, die von Hunden gegraben wurden, und andere Schäden behoben. Wenn in den Parkanlagen oder Hundezonen ein erhöhter Reinigungsbedarf festgestellt wird, erfolgen zusätzliche Reinigungen.

Mehr Platz, mehr Grün

Um die Meinungen der Hundebesitzer einzuholen, hat MeinBezirk in den Hundezonen befragt. Während einige mit den bestehenden Flächen zufrieden sind, gibt es auch Stimmen, die Verbesserungsbedarf sehen. „Ich empfinde die Hundezonen nicht als besonders schmutzig, manchmal liegt etwas Mist herum, aber es ist nicht zu viel“, berichtet eine Besucherin, die ihrem Hund im Hamerlingpark ein neues Kunststück beibringt.

Eine Hundebesitzerin hebt die schattigen Bereiche hervor, die an heißen Sommertagen sehr geschätzt werden. Ein Besucher am Hernalser Gürtel fordert hingegen: „Ein bisschen mehr Grün und mehr Platz wären schön.“ Ob und wann die Anliegen der Hundebesitzer in diesem Sommer angegangen werden, bleibt abzuwarten.

Was benötigen die Hundezonen in der Josefstadt am dringendsten?

