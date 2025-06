Jubel in Graz: GGZ wird mit dem Staatspreis für Unternehmensqualität ausgezeichnet

Die Geriatrischen Gesundheitszentren (GGZ) der Stadt Graz wurden erneut mit dem begehrten Staatspreis Unternehmensqualität ausgezeichnet. Bei der 30. Verleihung am 4. Juni in Wien setzten sich die GGZ gegen starke Mitbewerber durch und bringen diese prestigeträchtige Auszeichnung abermals nach Graz.

WIEN/GRAZ. Die Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz zeichnen sich durch hervorragende Dienstleistungen im Bereich der Altenpflege aus. Die Jury war sich einig, dass die GGZ eine bemerkenswerte Leistung bei der Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen erbracht haben. Neben den GGZ waren auch vier weitere Unternehmen nominiert: Sto Ges.m.b.H., Volkshochschule Götzis, WIFI Kärnten GmbH und W.I.R. gemeinnützige GmbH für sozial-inklusive Dienstleistungsangebote.

Gesamte Klaviatur ganzheitlicher Unternehmensqualität

Der Staatspreis Unternehmensqualität wird vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) sowie von Quality Austria verliehen, um nachhaltige Unternehmensqualität herauszustellen. In diesem Jubiläumsjahr gelang es den Grazer Geriatrischen Gesundheitszentren, die Jury mit ihrer konstant hohen Qualität zu überzeugen. Jurysprecherin Ulrike Domany-Funtan erklärte: „Die Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz bespielen nahezu die gesamte Klaviatur der ganzheitlichen Unternehmensqualität – und das auf konstant höchstem Niveau. Aufgrund der herausragenden Gesamtperformanz und der vorbildlichen Innovationskraft erhält GGZ den Staatspreis Unternehmensqualität 2025.“

Über die Grenzen der Stadt bekannt

Die Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz sind in der Region und darüber hinaus bekannt. Sie umfassen ein Krankenhaus, Pflegeeinrichtungen, Tageszentren sowie betreute Wohnformen für ältere Menschen. Mit dem langjährigen Geschäftsführer Gerd Hartinger an der Spitze haben die GGZ das Ziel, die Altenpflege in Graz stetig zu verbessern. Achtsamkeit und Wertschätzung spielen dabei eine zentrale Rolle.

„Die Einbeziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse in Kooperation mit Hochschulen und Institutionen der öffentlichen Gesundheitsplanung gewährleistet eine qualitativ hochwertige Versorgung“, so die Aussage über die GGZ im Kontext der Preisverleihung. Die strategische Entwicklung fördert Verbundenheit mit Politik, Gesetzgebern und anderen Organisationen. Vielfalt, Gleichheit und Diversität werden aktiv durch verschiedene Maßnahmen gefördert.“

Vorzeigebetrieb auf allen Ebenen

Die Jury sieht die GGZ als ein Vorzeigebetrieb, der in der Gesellschaft einen wichtigen Beitrag leistet. Christoph Mondl, Co-Geschäftsführer von Quality Austria, äußerte: „Es ist erfreulich, dass in diesem Jubiläumsjahr ein Unternehmen aus dem Sozialbereich gewonnen hat, denn das beweist, dass in Österreich Qualität auf allen Ebenen gelebt wird. Eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung ist für die heimische Bevölkerung von entscheidender Bedeutung.“ Zudem ergänzte sein Kollege Werner Paar: „Der Staatspreisträger 2025 ist mehr als eine Pflegeeinrichtung – die GGZ sind Arbeitgeber, Wirtschaftspartner und fördern auch die Forschung an österreichischen Hochschulen.“

