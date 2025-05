Jubiläum: „Lokale Agenda 21“ begeht zehn Jahre Grätzloasen in Wien

Im Jahr 2015 wurde die erste Grätzloase in Wien geschaffen. Zehn Jahre später feiert die Stadt dieses besondere Jubiläum mit ihren Bewohnerinnen und Bewohnern.

WIEN. Grätzloasen sind mittlerweile ein fester Bestandteil des Wiener Stadtbildes. Über 1.000 dieser Orte, von begrünten Parklets über Nachbarschaftsgärten bis hin zu Pop-up-Spielstraßen und Straßenfesten, sind in der ganzen Stadt zu finden. Diese Initiativen werden alle vom Verein „Lokale Agenda 21“ betreut. Das erste Pilotprojekt des Teams startete im Jahr 2015 und hat seitdem viele Menschen für eine nachhaltige und lebenswertere Stadt begeistert.

„Seit einem Jahrzehnt engagieren sich Wienerinnen und Wiener im Rahmen des Grätzloasen-Programms für ihre Nachbarschaften, was Wien zu einem lebenswerteren Ort macht. Diese Initiative ist ein bedeutender Beitrag für ein harmonisches Zusammenleben und eine klimagerechte Zukunft“, erklärt Jürgen Czernohorszky (SPÖ), Klimastadtrat und Vorsitzender des Vereins. Laut einer Studie des Österreichischen Instituts für angewandte Statistik unterstützt die Grätzloasen-Initiative auch die lokale Biodiversität, indem sie grüne Flächen in städtischen Gebieten fördert.

Ideen einreichen für die Nachbarschaft



Sabrina Halkic, die Geschäftsführerin des Vereins, betont: „Das Aktionsprogramm Grätzloase ist ein echtes Erfolgsmodell und lebt von den vielen Menschen, die sich in ihrer Freizeit aktiv einbringen.“ Im Rahmen des Jubiläums wird die Stadt Wien eine Vielzahl von Veranstaltungen über mehrere Monate hinweg anbieten, um dieses Engagement zu würdigen.

Am Freitag, dem 23. Mai, wird in jedem Bezirk ein Nachbarschaftsfest stattfinden. In diesem Jahr haben die Bezirksbewohnerinnen und -bewohner die Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung dieser Feste mitzuwirken. Ob Picknick, Pflanzentausch-Aktion oder Lesung: Ideen können online eingereicht werden, und im besten Fall wird die Idee aus der Grätzlkassa mit bis zu 100 Euro gefördert.

Feier zum Stadtwanderweg



Am Freitag, dem 5. September, wird in der Galileigasse am Alsergrund ein Jubiläumsfest stattfinden. Besucherinnen und Besucher können sich auf einen bunten Nachmittag mit Workshops, Musik, Mitmachaktionen und einem unterhaltsamen Abendprogramm freuen.

Für bekennende Wanderfreunde bietet sich am Samstag, dem 4. Oktober, die Gelegenheit, beim Pop-up Stadtwanderweg teilzunehmen. Bei dieser Tour werden verschiedene Grätzloasen in Wien erkundet. Alle Informationen über das Jubiläumsjahr und zur Möglichkeit der Mitgestaltung in den Nachbarschaften sind auf der Website zu finden.

