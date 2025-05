Jubiläums-Chorkonzert: 160 Jahre „Harmonie 1865“

Die Floridsdorfer Chorvereinigung "Harmonie 1865" feiert im Jahr 2025 ihr 160-jähriges Bestehen mit einem festlichen Konzert. Dieses besondere Jubiläum wird am Samstag, den 31. Mai 2025, im Festsaal der KPH Campus Strebersdorf, Mayerweckstraße 1, 1210 Wien, gefeiert. Der Chor präsentiert ein abwechslungsreiches Programm mit Melodien aus Film und Musical sowie Werken von Johann Strauß anlässlich seines 200. Geburtstags.

Die "Harmonie 1865" wurde am 15. November 1865 gegründet und hat sich seitdem zu einer bedeutenden Institution im Wiener Musikleben entwickelt. Der gemischte Chor vereint Mitglieder, die die Freude an Musik und Gesang teilen und regelmäßig gemeinsam proben. Das Repertoire umfasst ein breites Spektrum, darunter geistliche und weltliche klassische Werke, Chöre aus Oper, Operette und Musical, Kunstlieder sowie Gospels. (harmonie1865.com)

Anlässlich des 200. Geburtstags von Johann Strauß im Jahr 2025 finden in Wien zahlreiche Veranstaltungen statt, die seinem musikalischen Erbe gewidmet sind. Ein herausragendes Beispiel ist das Konzert "Hommage an Johann Strauß", das von den Wiener Symphonikern unter der Leitung von Manfred Honeck mit der Geigerin Anne-Sophie Mutter und den Wiener Sängerknaben aufgeführt wird. Dieses Konzert präsentiert eine Auswahl von Strauß‘ bekanntesten Werken, darunter die Ouvertüre zu "Waldmeister", den "Kaiserwalzer" und die "Wiener Blut" Walzer. (johannstrauss2025.at)

Für das Jubiläumskonzert der "Harmonie 1865" am 31. Mai 2025 sind Karten zum Preis von 20 Euro erhältlich. Interessierte können Tickets per E-Mail an [email protected] oder an der Abendkasse erwerben. Der Festsaal der KPH Campus Strebersdorf bietet eine hervorragende Akustik und eine festliche Atmosphäre, die das Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis machen wird.

Die "Harmonie 1865" lädt alle Musikliebhaber herzlich ein, dieses besondere Jubiläum mit ihnen zu feiern und einen Abend voller musikalischer Höhepunkte zu genießen.





Source link