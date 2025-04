Jubiläumsausgabe: Theater, Musik und Performance beim InTaKT-Festival

Das InTaKT Festival, das vom 23. bis 27. April stattfindet, feiert sein zehnjähriges Bestehen mit einem breiten und inklusiven Programm. Auch eine weitere Ausgabe wird im November folgen. GRAZ. Das InTaKT Festival hat sich der Förderung von Kunst und Kultur für alle verschrieben und kann in diesem Jahr auf ein erfolgreiches Jahrzehnt zurückblicken. Vom 23. April an erwartet die Besucher ein aufregendes Wochenende voller Musik und Theater, das an mehreren Veranstaltungsorten, darunter das Kristallwerk, das Theater im Lend und die Postgarage, stattfinden wird. Dieses Jubiläum ist nur der erste Teil eines großartigen Programms; die zweite Ausgabe wird im November gefeiert. Vielfältige Kunstforms und inklusive Angebote Das Festival bietet ein abwechslungsreiches und barrierefreies Erlebnis für alle Gäste. Auf den Bühnen werden nationale und internationale Gruppen auftreten, um zu demonstrieren, wie Inklusion im Kunst- und Kulturbereich funktionieren kann. Der Auftakt erfolgt am 23. April mit live inklusiver Musik des Hip-Hop-Duos „Okma & Relups“ in der Postgarage, ein Highlight, das die Vielfalt der Kunstszene in Graz unterstreicht. Siehe auch Ein Strauß aus Licht: Feiere das Jubiläumsjahr mit leuchtenden Momenten! Am Freitag, dem 25. April, präsentieren Anja M. Wohlfahrt und Kateřina Černá ihr innovatives musikalisches Theaterlabor für Kinder von null bis vier Jahren unter dem Titel „Gravitation – alles fällt“. Darüber hinaus wird am 26. April das Theaterstück „Bauchgefühl“ von Theater Thikwa aus Berlin & hannsjana seine Österreichpremiere feiern. Das Programm Mittwoch, 23. April:

14 bis 18 Uhr: Tag der Inklusion – Pädagogische Hochschule Steiermark 19 Uhr: InTaKT Auftakt: Inklusive Livemusik – Postgarage Donnerstag, 24. April:

16.30–18.30 Uhr: Sing-Workshop – Graz Museum 19 Uhr: Filmvorführung „Wenn du Angst hast nimmst du dein Herz in den Mund und lächelst“ – Graz Museum Freitag, 25. April:

10 Uhr: „Gravitation – alles fällt“ – Theater am Lend 15 Uhr: „Gravitation – alles fällt“ – Theater am Lend 18 Uhr: Undine Undone (Livemusik) – Next Liberty Samstag, 26. April:

10 Uhr: „Gravitation – alles fällt“ – Theater am Lend 15 Uhr: Ausstellungsführung „Demokratie, heast!“ – Graz Museum 18 Uhr: Undine Undone (Livemusik) – Next Liberty 18.30 Uhr: „Bauchgefühl“ – Kristallwerk Sonntag, 27. April:

15 Uhr: Operette „Schön ist die Welt“ – Oper Graz Siehe auch Psychologie: LGBT im Alter - Wien Für weitere Informationen zu Tickets und Anmeldungen besuchen Sie bitte www.intakt-festival.at. Weitere interessante Veranstaltungen: Steirisches Best-of der Fotografie in Istanbul. Neue Ballade berührt voller Gefühl. HIB.art.chor feiert 30-jähriges Jubiläum.

