Jüdisches Museum Wien startet erste reine Online-Ausstellung über Migration von Judaica

Jüdisches Museum Wien zeigt erste reine Online-Ausstellung

Das Jüdische Museum Wien präsentiert erstmals eine ausschließlich digitale Ausstellung. Unter dem Titel „Die Migration der Dinge“ widmet sich das Museum den Wegen jüdischer Objekte aus seiner Sammlung und deren Verbindung zu Migration und persönlichen Schicksalen.

Die Ausstellung verfolgt Judaica aus der Museumssammlung auf ihren historischen Routen durch verschiedene Länder und Kontinente. Eine der behandelten Geschichten führt von Jassy, dem heutigen Rumänien, über Bombay nach Wien. Eine weitere thematisiert die Rolle eines dänischen Rabbiners im Zusammenhang mit der Wiener Judenschaft. Auch die Frage, warum eine jüdische Gemeinde in Jerusalem nach dem burgenländischen Mattersdorf benannt ist, wird in der Ausstellung aufgegriffen.

Zu den vorgestellten Persönlichkeiten zählt der Kaufmann Jakob Rosenthal, der Ritualobjekte für eine Wiener Synagoge stiftete. Wien wird in der Ausstellung als Knotenpunkt globaler Wege dargestellt.

Museumsdirektorin Barbara Staudinger bezeichnet die Kuratierung von Online-Ausstellungen als wichtigen Bestandteil der digitalen Strategie des Hauses. „Die Migration der Dinge“ ist die erste Ausstellung des Jüdischen Museums Wien, die ausschließlich im digitalen Raum stattfindet.