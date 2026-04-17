JUFA-Hotels unter neuer Führung: Europas größte Familienhotelgruppe im Visier

JUFA-Hotels mit neuem Mehrheitseigentümer und Expansionsplänen

Die JUFA-Hotel-Gruppe hat einen neuen Mehrheitseigentümer. Neuer Mehrheitseigentümer ist die EOSS Group, während die Gruppe weiterhin von ihrem Gründer Gerhard Wendl geleitet wird.

Mit der neuen Eigentümerstruktur sind Investitionen in Modernisierung, Digitalisierung und Standortqualität geplant. Ziel von Gerhard Wendl und der EOSS Group ist es, die JUFA-Hotels zur größten europäischen Familienhotelgruppe auszubauen und die Stellung im europäischen Markt zu festigen.

Wiedereröffnungen und neue Angebote

Die Hotels der JUFA-Hotel-Gruppe in Röthelstein, Pöllau und Seckau werden nach coronabedingten Schließungen wiedereröffnet. In Pöllau bietet die Gruppe ein Landerlebnis mit Alpakas und Bienen an. In Seckau entsteht bei einem JUFA-Standort ein öffentliches Café.

Schloss Röthelstein wird zu einer Eventlocation ausgebaut und soll eng mit dem Nationalpark Gesäuse kooperieren. In Bad Radkersburg entstehen 15 neue Appartements, die das Angebot in der Thermenregion erweitern sollen.

Neue Standorte und Digitalisierung

Im Salzburger Land, in Werfenweng, öffnet im Juni ein neues JUFA-Hotel. Es verfügt über ein Badehaus und ein Badeareal. Weitere Standorte in Österreich und in Europa sind in Planung.

Gerhard Wendl betont die Wichtigkeit von Digitalisierung in den Abläufen der JUFA-Hotels. Zugleich erklärt er, dass die Gastgeber-Funktion der Häuser trotz Digitalisierung erhalten bleiben soll.

Aktuelles Portfolio

Das Portfolio der JUFA-Gruppe umfasst derzeit 51 Hotels in Österreich, 11 Hotels in Deutschland und ein Hotel in Liechtenstein.