Jugend am Werk: Sinnstiftende Aktivitäten von Keramikkunst bis Mittagstisch

Die Arbeit und Beschäftigung Graz-Ost von Jugend am Werk Steiermark fördert individuelle Tagesstrukturen für Menschen mit Behinderung. An drei verschiedenen Standorten, einschließlich Cafés, Holzwerkstätten und Keramikräumen, bietet die Einrichtung ein breites Spektrum an Aktivitäten.

GRAZ. Im Messequartier, versteckt zwischen Wohngebäuden, befindet sich das incafé, ein kulinarisches Kleinod. Der einladende Gastgarten und die gemütliche Innenausstattung machen es zum idealen Ort zum Entspannen und Zeitung lesen. Aber das incafé ist viel mehr als ein traditionelles Café: Hier arbeiten Menschen mit Behinderung im Bereich Küche und Service. Im letzten Jahr erhielt das Café vom Falstaff Café Guide zwei Kaffeehäferln als Auszeichnung. „In unserem Café entdecken Menschen mit Behinderung ihre Fähigkeiten und sammeln praktische Erfahrungen“, erklärt Karin Stranner, die Leiterin von Arbeit und Beschäftigung Graz-Ost. „Unser Ziel ist es, sie auf den ersten Arbeitsmarkt vorzubereiten, indem wir vielseitige Erfahrungsmöglichkeiten und Schlüsselkompetenzen vermitteln.“

Prämierter Mittagstisch im Messequartier

Das incafé bietet nicht nur köstliche hausgemachte Kuchen, sondern auch ein täglich wechselndes Mittagsmenü, frisch und sorgfältig zubereitet. „Wir wurden mit dem Grünen Teller Top von Styria Vitalis ausgezeichnet“, freut sich Stranner. Dieses Gütesiegel steht für höchste Qualität saisonaler Zutaten. „Unsere Stammgäste schätzen die einladende Atmosphäre. Während die Menschen mit Behinderung Freude an ihrer Arbeit haben, profitieren die Gäste von qualifiziertem Service – eine echte Win-win-Situation.“ Eine Vorbestellung für das Mittagsmenü ist nicht erforderlich.

Lebensqualität am Arbeitsplatz

Ein paar Straßen weiter an der Nußbaumerstraße finden ebenfalls Menschen mit Behinderung mit hohem Unterstützungsbedarf Unterstützung. „Hier arbeiten wir stets personenzentriert“, erklärt Stranner. „Wir analysieren die Fähigkeiten und Wünsche unserer Kundinnen und Kunden, um passende Tätigkeiten anzubieten.“ Neben grundlegenden Angeboten werden auch Pflegetätigkeiten und diverse Arbeitsmöglichkeiten wie die hauseigene Holzwerkstatt angeboten, die Aufträge von Unternehmen übernimmt.

Eine Gruppe von Kundinnen und Kunden arbeitet beispielsweise in der Spar-Zentrale in Puntigam, wo sie Geschenkideen verpacken, die anschließend in zahlreichen Spar-Filialen in der Steiermark erhältlich sind. Neben beruflichen Qualifikationen legt die Einrichtung auch großen Wert auf Bewegungs- und Bildungsangebote sowie praktische Alltagstrainings.

Kreatives aus der Plüddemanngasse

„Unser dritter Standort in der Plüddemanngasse ist bekannt für seine hochwertigen kreativen Arbeiten“, sagt Stranner. Hier entstehen Schalen, Vasen und Figuren aus Keramik sowie Filzarbeiten und Glückwunschkarten. Diese Produkte können im HERZLich Laden in Graz oder auf Märkten gekauft werden. „Die Arbeit trägt zum Selbstwertgefühl bei und motiviert unsere Kundinnen und Kunden“, erklärt Stranner weiter. Die Rückmeldungen sind durchweg positiv, was das vielfältige Programm für Menschen mit Behinderung bestätigt, in dem sie ihre Fähigkeiten entdecken können.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.jaw.or.at.