Jugend am Werk: Sinnvolle Aktivitäten von Keramikkunst bis zur Mittagsverpflegung

Bei Arbeit und Beschäftigung Graz-Ost von Jugend am Werk Steiermark werden individuelle Tagesstrukturen für Menschen mit Behinderung geschaffen. Ob im incafé, in der Holzwerkstatt oder bei Keramikarbeiten – an insgesamt drei Standorten erwartet die Kundinnen und Kunden ein abwechslungsreiches Angebot, das darauf abzielt, die Fähigkeiten der Teilnehmenden zu fördern.

GRAZ. Zwischen Wohnblöcken im Messequartier befindet sich das incafé, ein gastronomisches Kleinod. Der einladende Gastgarten und die gemütlichen Innenräume mit roten Sitzpolstern laden zum Verweilen ein. Doch das incafé ist nicht nur ein Ort zum Entspannen: Hier arbeiten Menschen mit Behinderung im Küchen- und Servicebereich erfolgreich. Im vergangenen Jahr erhielt das Café vom Falstaff Café Guide zwei Kaffeehäferln für die hohe Qualität des Angebots. „Unsere Teilnehmenden lernen ihre Fähigkeiten kennen und erproben sich in diversen Praktika. Unsere Mission ist es, ihnen letztendlich eine Anstellung auf dem ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen“, erklärt Karin Stranner, Leiterin von Arbeit und Beschäftigung Graz-Ost. „Wir bieten möglichst viele verschiedene praktische Erfahrungen an und trainieren dabei Schlüsselkompetenzen.“

Prämierter Mittagstisch im Messequartier

Zusätzlich zu hausgemachten Kuchen bietet das incafé ein täglich wechselndes, preiswertes Mittagsmenü, das frisch und mit regionalen Zutaten zubereitet wird. „Für unser Angebot wurden wir mit dem Grünen Teller Top von Styria Vitalis ausgezeichnet“, freut sich Stranner. Dieses Gütesiegel steht für die Verwendung saisonaler Zutaten, hochwertige Zubereitung und die Förderung der Regionalität. Viele Stammgäste schätzen die Atmosphäre und die Gastfreundschaft, während unsere Teilnehmenden Freude an der Arbeit mit den Gästen entwickeln und wichtige berufliche Fähigkeiten erlernen. Es ist eine echte Win-win-Situation. Wer neugierig ist, kann einfach vorbeikommen – eine Vorbestellung für das Mittagsmenü ist nicht erforderlich.

Lebensqualität am Arbeitsplatz

Ein paar Straßen weiter, in der Nußbaumerstraße, befindet sich ein weiterer Standort für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf. „Wir arbeiten stets personenzentriert und berücksichtigen die Fähigkeiten sowie Wünsche unserer Kundinnen und Kunden, um passende Tätigkeiten auszuwählen“, erläutert Stranner. Neben grundlegenden Angeboten und unterstützter Kommunikation gibt es eine Vielzahl an Arbeitsmöglichkeiten, die den Teilnehmenden helfen, ihre Fähigkeiten zu entfalten.

Eine hauseigene Holzwerkstatt bietet Möglichkeiten zur Durchführung von Reparaturen und Auftragsarbeiten. Darüber hinaus kooperieren wir mit der Spar-Zentrale in Puntigam, wo eine Kundinnengruppe Geschenkideen verpackt, die in zahlreichen Spar-Filialen in der Steiermark erhältlich sind. Das Programm wird durch Bewegungs- und Bildungsangebote, alltägliche praktische Trainings, sowie Praktikumsmöglichkeiten ergänzt.

Kreatives aus der Plüddemanngasse

Der dritte Standort in der Plüddemanngasse ist bekannt für die Herstellung hochwertiger kreativer Arbeiten aus verschiedenen Materialien. Hier werden Keramiken wie Schalen, Vasen, und kreative filzarbeiten sowie Glückwunschkarten gefertigt, die im HERZLich Laden von Jugend am Werk Steiermark (Mariahilferplatz 3, 8010 Graz) oder auf Märkten verkauft werden. „Die kreative Arbeit an diesen Produkten wird von unseren Teilnehmern als bereichernd und sinnbildend empfunden“, betont Stranner. Das positive Feedback zeigt, dass Graz-Ost eine breite Palette an Angeboten und Möglichkeiten für Menschen mit Behinderung hat, um ihre Talente und Fähigkeiten zu entdecken und erfolgreich zu entfalten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.jaw.or.at.