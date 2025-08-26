Jugend und Special-Needs-Team der Vienna trainieren zusammen







Der First Vienna FC hat 2018 sein Special Needs Team gegründet, um eine inklusive Plattform für Menschen mit Beeinträchtigungen zu schaffen. Diese Initiative fördert nicht nur den Sport, sondern auch das persönliche Wachstum und die soziale Integration der Teilnehmer. Das Team hat sich schnell zu einem wichtigen Bestandteil der Vereinsgemeinschaft entwickelt und bietet Fußballtraining sowie soziale Aktivitäten für Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten.

Vor kurzem absolvierte das Special Needs Team eine spannende Trainingswoche. Gemeinsam mit den Nachwuchsmannschaften des Vereins, den U-9 und U-10-Spielern, wurde eine Reihe von Aktivitäten organisiert, die die Teamarbeit und den Teamgeist stärkten. Diese Trainingswoche, die auf dem Campus des First Vienna FC in der Spielmanngasse 8 stattfand, war nicht nur ein Sportevent, sondern auch ein Symbol für Inklusion und Gemeinschaft.

Der Fokus auf Inklusion überzeugt nicht nur die Teilnehmer, sondern auch die Trainer und das Umfeld. Junge Spieler lernen wertvolle Lektionen über Respekt und Empathie im Umgang mit ihren Mitspielern. Die Möglichkeit, gemeinsam zu trainieren und sich gegenseitig zu unterstützen, hilft, Barrieren abzubauen und Vorurteile abzubauen. Dieses Engagement vonseiten des First Vienna FC steht im Einklang mit den wachsenden Bemühungen in der Gesellschaft, Menschen mit Beeinträchtigungen eine gleichwertige Teilhabe im Sport und Alltag zu ermöglichen.

Die Veranstaltungen während der Trainingswoche umfassten zahlreiche Highlights wie Gruppenspiele, Techniktraining und Entspannungseinheiten. Die U-9 und U-10 Spieler unterstützten das Special Needs Team und trugen dazu bei, dass alle Teilnehmer viel Spaß und Freude am Sport hatten. Die Trainer beider Gruppen konnten beobachten, wie sich Freundschaften entwickelten und wie alle Spieler voneinander lernten. Die positive Atmosphäre trug wesentlich dazu bei, dass sich alle wohl fühlten und ihre Fähigkeiten erweitern konnten.

Zusätzlich zur sportlichen Komponente hat der Verein auch an Workshops gearbeitet, die auf die Bedürfnisse von Spielern mit Beeinträchtigungen zugeschnitten sind. Themen wie Kommunikation, Teamarbeit und Fairplay stehen im Mittelpunkt dieser Schulungen. Der First Vienna FC setzt sich aktiv dafür ein, dass jeder die Chance hat, seine Talente zu entfalten, unabhängig von physischen oder geistigen Beeinträchtigungen.

Diese Leistungen und das Engagement des First Vienna FC, Inklusion im Sport zu fördern, sind ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Fußball als Medium für soziale Veränderungen und Integration genutzt werden kann. Die Stärke des Vereins liegt in seiner Gemeinschaft, die alle Mitglieder — Spieler, Trainer und Fans — zusammenbringt und gemeinsam für eine bessere Zukunft arbeitet, in der der Sport für alle zugänglich ist.



