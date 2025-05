Jugendliche festgenommen: Grazer witness beobachtet Einbruch in Kiosk im AugartenJugendliche festgenommen: Grazer beobachtet Einbruch in Kiosk im Augarten

Am Mittwoch, den 21. Mai, kam es zu einem Einbruch in einen Kiosk im Augartenpark, bei dem zwei Jugendliche auf frischer Tat ertappt wurden. Dank einer schnellen Fahndung der steirischen Polizei konnten die beiden Verdächtigen rasch festgenommen werden.

GRAZ. Der Vorfall ereignete sich gegen 5 Uhr morgens, als ein 63-jähriger Bewohner von Graz den Einbruch meldete. Laut den Berichten der steirischen Polizei beobachtete er, wie zwei junge Männer eine Fensterscheibe eines Kiosks einschlugen und versuchten, in das Gebäude einzusteigen. Nachdem der Zeuge die beiden Angreifer ansprach, ergriffen sie die Flucht. Dabei entwendete einer der beiden kurzfristig das Fahrrad des Zeugen, um die Flucht zu erleichtern. Diese Taktik zeigt sowohl die Verzweiflung als auch den Mangel an Planung der Täter, die oft bei solchen Delikten zu beobachten sind.

Fahndung und Festnahme

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach den flüchtigen Jugendlichen ein. Mehrere Polizeistreifen, einschließlich einer Diensthundestreife, durchsuchten die Umgebung. Im Bereich des Jakominiplatzes wurden zwei Jugendliche festgestellt, die der Beschreibung des Zeugen entsprachen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um einen 14-jährigen Afghanen, ansässig in Graz, und einen 16-jährigen Serben, wohnhaft in Bregenz, handelte. Beide wiesen frische Schnittverletzungen an den Händen auf, waren sichtbar verschmutzt und stark außer Atem, was auf einen dramatischen Fluchtversuch hindeutet.

Beide Jugendliche wurden schließlich festgenommen und in die Polizeiinspektion Graz-Jakomini gebracht. Das entwendete Fahrrad wurde in der Nähe des Tatorts aufgefunden, was darauf hindeutet, dass die Täter möglicherweise die Umgebung gut kannten. Anschließend wurden die Jugendlichen in das Polizeianhaltezentrum Graz überführt. Das Kriminalreferat hat die weiteren Ermittlungen und Vernehmungen der Verdächtigen übernommen.

