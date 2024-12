Jugendliche nach Einbruch in Geschäft festgenommen







In der Nacht zum Montag wurde das Stadtpolizeikommando Brigittenau wegen eines Einbruchs in ein Geschäftslokal auf der Praterstraße gerufen. BRIGITTENAU. Fünf Jugendliche brachen in der Nacht zum Montag in ein Geschäft auf der Praterstraße ein. Ein Beamter gab beim Eintreffen einen Schreckschuss in den weichen Boden ab, wodurch keine Verletzten zu beklagen waren. Schließlich konnten vier der fünf Tatverdächtigen gefasst werden. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten Diebesgut sicher. Einer der Jugendlichen…







Source link