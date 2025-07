Schönen Abend. Willkommen zu „Update am Abend“ von MeinBezirk, wo du die neuesten Nachrichten aus Tirol erfährst. Hier sind die wichtigsten Ereignisse des Tages.

Lokales

Eine dramatische Rettungsaktion fand am Dienstagabend statt, als die Bergrettung eine Familie aus Liechtenstein bei Dunkelheit und Nebel von der Lamsenspitze im Karwendelgebirge (Bezirk Schwaz) bergen musste. Dank der schnellen Reaktion der Rettungskräfte konnten alle Familienmitglieder unversehrt in Sicherheit gebracht werden. Mehr dazu…

In Völs wurden aus zwei Tiefgaragen von Mehrparteienhäusern drei Fahrräder gestohlen, deren Gesamtwert im mittleren vierstelligen Eurobereich liegt. Zudem ereigneten sich in der Region verschiedene Unfälle: Ein Radfahrer stürzte während einer Tour von der Wildschönau in Richtung Holzalm, und ein Motorradfahrer verlor auf der Ötztal Straße bei Längenfeld die Kontrolle über sein Fahrzeug. Mehr dazu…

Im Tiroler Gewerbe und Handwerk zeichnen sich im zweiten Quartal 2025 erste positive Entwicklungen ab. Die aktuellen Konjunkturdaten weisen auf eine Stabilisierung hin, jedoch sind weitere Maßnahmen notwendig, um diesen positiven Trend zu konsolidieren. Mehr dazu…

Die beliebte Riesengasse wird am 5. August wieder zur Festmeile: Lokale Betriebe laden zum Sommerfest 2025 ein und versprechen reduzierte Preise, erstklassige Unterhaltung und eine tolle Atmosphäre. Mehr dazu…

Wirtschaft

In Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Alpbachtal und dem Congress Centrum wird ein neues Projekt ins Leben gerufen: Drei Informationenstelen werden im Ort installiert, um das Europäische Forum in Alpbach besser sichtbar zu machen. Mehr dazu…

Politik

Die Tiroler Grünen fordern eine gerechte Behandlung für Asylwerber:innen, darunter den Zugang zum Arbeitsmarkt und bessere Integrationsmöglichkeiten. Doch wie steht es um die praktische Umsetzung dieser Forderungen? Mehr dazu…

Tagesaktuelles Wetter

