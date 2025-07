„La Strada“ kehrt vom 25. Juli bis 2. August in Graz zurück und bringt eine Vielzahl internationaler Kunstschaffender in den öffentlichen Raum der Stadt.

GRAZ. In weniger als einem Monat verwandeln sich die Gassen, Plätze und Parks von Graz erneut in ein lebhaftes Zentrum für Straßenkunst, Figurentheater, neuen Zirkus und Community Art. Vom 25. Juli bis 2. August findet das internationale Festival „La Strada“ statt und beleuchtet den öffentlichen Raum als Bühne und Ort für Begegnungen. Interessanterweise sind rund zwei Drittel der Programmpunkte für das Publikum kostenfrei zugänglich, was das Festival zu einem Erlebnis für alle macht.

„Graz hat sich zu einem bedeutenden europäischen Zentrum für neuen Zirkus entwickelt.“

Diana Brus, La Strada

Eröffnung in der Oper Graz

Das Festival wird feierlich in der Oper Graz eröffnet mit der Produktion „Entre Chiens et Louves“ (Zwischen Hunden und Wölfen) des renommierten französischen Cirque Le Roux, bekannt für seine innovative Verschmelzung von Zirkus und Filmkunst. Die Darbietung kombiniert akrobatische Höchstleistungen mit subtilem Humor, während sie die Geschichten dreier Protagonisten über verschiedene Epochen hinweg erzählt. Weitere Beiträge kommen vom britischen „NoFit State Circus“, dessen Akrobatinnen und Akrobaten mit Bambusrohren beeindruckende und dynamische Strukturen erschaffen, die die Zerbrechlichkeit des Lebens thematisieren.

Das Grazer Viertel Reininghaus wird ebenfalls Teil des Festivals, da die österreichisch-katalanische „Compagnie Eléctrico 28“ die Koproduktion „The Place“ präsentiert, die die Interaktion der Menschen mit ihrem Raum befragt. Zugleich wird der niederländische Theatermacher Dries Verhoeven mit der Installation „Everything must go“ die unterschiedlichen Facetten des Diebstahls thematisieren und dabei humorvoll gesellschaftliche Normen hinterfragen.

Neu: „Club La Strada“

Ein musikalisches Highlight in diesem Jahr wird der „Club La Strada“ im Minoritenhof sein, wo Künstler wie Matthias Loibner, Otto Lechner und Luiza Monteiro auftreten werden. Dieses neue Format bereichert das Festival mit klanglichen Experimenten und schafft einen Raum für Begegnungen unter freiem Himmel.

Das Festival La Strada richtet sich an alle Generationen und bietet ein vielschichtiges Programm, das Menschen aller Altersgruppen anspricht. Es ist eine Plattform für kreative Impulse, die Graz zum Klingen, Staunen und Nachdenken bringt.

La Strada Graz Internationales Festival für Straßenkunst, Figurentheater, neuen Zirkus und Community Art

25. Juli bis 2. August 2025 in Graz

Weitere Informationen zum Programm: www.lastrada.at

