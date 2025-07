Guten Abend! Mit dem „Update am Abend“ von MeinBezirk erfährst du, was heute in Tirol abging. Hier sind die wichtigsten Nachrichten aus der Region.

Lokales

Seit Anfang Mai 2025 passiert in Tirol eine Serie von Einbrüchen in Gastronomiebetriebe und Dienstleistungsunternehmen. Nach intensiven Ermittlungen konnte die Polizei nun den 38-jährigen Wiederholungstäter in Innsbruck festnehmen. Dieser Fall hat in der Region für große Besorgnis gesorgt, da solche Vorfälle den lokalen Unternehmen stark zusetzen. Mehr dazu…

In Innsbruck ist es am Sonntag oft eine Herausforderung, etwas zu essen zu finden, da viele Geschäfte geschlossen sind. Das ist jedoch kein Grund zur Panik: Verschiedene Automaten bieten eine praktische Lösung für hungrige Passanten und sorgen dafür, dass niemand hungrig bleiben muss. Mehr dazu…

Der sozialwirtschaftliche Betrieb Ho&Ruck in Mühlau geht über das Angebot von Second-Hand-Artikeln hinaus. Er bietet Menschen mit Schwierigkeiten beim Zugang zum Arbeitsmarkt neue Chancen. Wir haben uns informiert, welche Produkte am besten laufen und was weniger gefragt ist. Mehr dazu…

Komfortabel Post und Einkäufe erledigen: Die neue mini MPreis-Filiale in Kranebitten wurde zum offiziellen Postpartner und erweitert damit das Angebot an Postdienstleistungen in Innsbruck. Dies ist bereits die dritte MPreis-Postpartnerstelle in der Stadt. Mehr dazu…

Wirtschaft

Von Donnerstag bis Samstag wird Tirol erneut zum Hotspot für regionalen Handel: Unter dem Motto „Scharfe Tage“ locken etwa 140 Betriebe mit attraktiven Preisnachlässen und besonderen Aktionen, die es den Kunden ermöglichen, beim Einkaufen erheblich zu sparen. Diese Handelsaktionen sind nicht nur eine Chance für die Verbraucher, sondern unterstützen auch die lokale Wirtschaft. Mehr dazu…

Politik

Am 31. Juli 2025 steht Tirols diesjähriger Energiewendetag an, und das Bundesland kann sich über 212 Tage hinweg vollständig aus erneuerbaren Energiequellen versorgen – das sind 29 Tage mehr als im Vorjahr, was Tirol im österreichischen Vergleich in eine führende Position bringt. Diese Fortschritte in der Energiepolitik zeigen das Engagement Tirols für nachhaltige Entwicklung und Umweltschutz. Mehr dazu…

Tagesaktuelles Wetter

Hier findest du die Wettervorschau für deinen Bezirk und die gesamte Region Tirol.