Lokales

Das Wiener Franchise LeBurger eröffnet eine zweite Filiale in Innsbruck. Diese neue Filiale wird im Frühling nächsten Jahres im Herzen der Innsbrucker Innenstadt eröffnet, am Standort RAIQA. Das Unternehmen ist bekannt für seine hochwertigen Burger und könnte eine willkommene Ergänzung zum gastronomischen Angebot der Stadt sein. Mehr dazu…

Ein neuer Gesundheitspark wird in zentraler Lage am Sillpark errichtet. Mit einem Fokus auf gute Anbindung und ausgebaute Infrastruktur soll der Gesundheitspark bis Herbst 2026 fertiggestellt werden. Dies könnte den Bürgerinnen und Bürgern von Innsbruck künftig eine verbesserte Gesundheitsversorgung bieten. Mehr dazu…

In Tirol wurden im Jahr 2025 bereits 136 Vorfälle mit großen Beutegreifern dokumentiert, wobei ein erheblicher Anteil von Wölfen verursacht wurde. Das Rissradar der Weidezone Tirol dient dazu, diese Angriffe auf Nutztierherden zu dokumentieren und die Auswirkungen auf die Landwirtschaft zu verstehen. Mehr dazu…

Ein schwerer Unfall ereignete sich auf der B188, als ein Sportwagen während eines Überholvorgangs ins Schleudern geriet und im Bachbett der Trisanna landete. Die Insassen, zwei Männer aus Zypern, blieben unverletzt, während das Fahrzeug erheblich beschädigt wurde. Mehr dazu…

Wirtschaft

Das Tiroler Ingenieurbüro ILF nimmt am österreichweiten Förderprogramm „100 Prozent – Gleichstellung zahlt sich aus“ teil. Dieses Programm verfolgt das Ziel, Chancengleichheit in der Technikbranche zu fördern und zeigt, wie gezielte Maßnahmen Verbesserungen im Berufsalltag bewirken können. Mehr dazu…

Im Privatinsolvenzverfahren von Karl-Heinz Grasser haben mittlerweile sechs Gläubiger Forderungen in Höhe von fast 34 Millionen Euro angemeldet. Ein Verhandlungstermin über das vorgeschlagene Zahlungsplanangebot wurde allerdings abgesetzt, was zu einem Anstieg der Kritik an der Handhabung des Verfahrens führte. Mehr dazu…

Politik

Die aktuelle Statistik der Tiroler Kinderbetreuungseinrichtungen zeigt, dass etwa 41 % der Kinderkrippen und 19 % der Kindergärten während der Sommerferien durchgehend geöffnet haben. Dieses Thema hat kürzlich Kritik der Grünen ausgelöst, auf die sich LR Cornelia Hagele eingestellt hat. Mehr dazu…

