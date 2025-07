Julia Fronik: Neubauerin erhält Nominierung für renommierten Schmuck-Award

In der Lindengasse 34 befindet sich Julia Froniks Schmuckgeschäft „Henry Wright“. Die talentierte Goldschmiedin sorgt nun über die Bezirksgrenzen hinaus für Aufsehen, da sie kürzlich für den renommierten „Schmuckstars“-Award nominiert wurde.

WIEN/NEUBAU. Julia Fronik hat eine faszinierende neue Kollektion mit dem Titel „3ViertelTakt“ entworfen, die nun in der Kategorie „Schmuckstück des Jahres“ für den „Schmuckstars“-Award nominiert wurde. Dieser Preis gilt als eine der angesehensten Auszeichnungen in der österreichischen Schmuck- und Uhrenbranche und würdigt herausragende Leistungen von Designern und Goldschmieden. MeinBezirk berichtete:

Julia Fronik ist eine leidenschaftliche Goldschmiedmeisterin, die sich durch ihre kreative Herangehensweise an Schmuckdesign auszeichnet. Ihre Kollektion „3ViertelTakt“ ist nicht nur ein einfacher Name; sie spielt auch auf die traditionelle Struktur des Wiener Walzers an und spiegelt die kulturelle Identität Österreichs wider.

Bundeshymne

Jeder Ring innerhalb der Kollektion stellt einen entscheidenden Aspekt des Landes dar: die atemberaubende Landschaft, das lebensspendende Wasser und die lebendige kulturelle Lebensfreude der Österreicher. In das Innere der Ringe sind Zeilen aus der österreichischen Bundeshymne eingraviert, ein feiner, aber bedeutungsvoller Hinweis auf die nationale Identität und den Stolz. Diese liebevollen Details stärken die emotionale Verbindung zwischen dem Schmuckstück und seinen Trägern.

„Mir war wichtig, dass jedes Stück für sich spricht, aber in Kombination eine größere Geschichte ergibt“, erklärt Fronik. Mit dieser Nominierung erhält der 7. Bezirk erneut die Chance, als kreative Werkstatt Wiens in den Fokus zu rücken und die Vielfalt des lokalen Kunsthandwerks zu präsentieren.

Public Voting läuft

Jetzt sind die Schmuckliebhaberinnen und -liebhaber an der Reihe! Bis zum 31. August läuft ein öffentliches Voting, bei dem jeder seine Stimme für die Nominierten abgeben kann. Zusammen mit einer kompetenten Jury wird so der Sieger oder die Siegerin ermittelt. Die Konkurrenz ist stark: „3ViertelTakt“ tritt gegen 14 weitere beeindruckende Schmuckstücke an. Die Preisverleihung findet am 10. November im Rahmen einer glamourösen Gala statt. Hier kannst du abstimmen!

