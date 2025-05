Julius Beck: SK Sturm sichert sich dänischen Mittelfeldspieler

Der SK Sturm hat am Freitag ein aufregendes neues Kapitel aufgeschlagen: Der 20-jährige dänische Mittelfeldspieler Julius Beck wechselt von Spezia Calcio nach Graz und unterschreibt einen langfristigen Vertrag.

GRAZ/STEIERMARK. Mit Beck, einem dynamischen Nachwuchs-Nationalspieler Dänemarks, wird das Mittelfeld von SK Puntigamer Sturm Graz verstärkt. Der talentierte Spieler schließt sich dem österreichischen Verein an, nachdem er zuvor leihweise bei Esbjerg fB in seiner Heimat aktiv war. Diese Verpflichtung markiert den ersten Neuzugang des Vereins in der neuen Saison.

„Die Verantwortlichen haben mir sofort ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich kann es kaum erwarten, mit meinen neuen Teamkollegen in die Vorbereitung zu starten und hart daran zu arbeiten, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen“, sagte Beck bei seiner Vorstellung in Graz.

Laufstarker Mittelfeldspieler

Beck bringt wertvolle Erfahrung mit, nachdem er in der letzten Saison 24 Pflichtspiele für Esbjerg fB absolvierte, in denen er drei Tore und vier Assists beisteuerte. Der junge Däne wird beim SK Sturm Graz als zentraler Mittelfeldspieler eingesetzt. Details zur Ablösesumme wurden bisher nicht veröffentlicht。

Michael Parensen, der Sportdirektor des SK Sturm Graz, betonte: „Er ist extrem laufstark, verfügt über hervorragende technische Fähigkeiten und überzeugt mit seiner Mentalität. Wir sehen in Julius ein enormes Potenzial und werden ihm die Zeit geben, sich an den SK Sturm und den Fußballstil, den wir vertreten, zu gewöhnen.“

