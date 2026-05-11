Jungstier auf Abwegen: Fünfstündiger Feuerwehreinsatz in Purgstall an der Erlauf

Entlaufener Jungstier löst stundenlangen Feuerwehreinsatz in Purgstall aus

In Purgstall an der Erlauf im Bezirk Scheibbs hat ein entlaufener Jungstier am Sonntag einen rund fünfstündigen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das Tier war von einem Bauernhof entkommen und zunächst unauffindbar.

Die Feuerwehr Purgstall an der Erlauf wurde gegen 16.20 Uhr zu dem landwirtschaftlichen Betrieb gerufen, nachdem vier Rinder von einer Weide ausgebrochen waren. Drei der Tiere konnten vom Besitzer rasch wieder eingefangen und zurückgeführt werden, ein etwa sechs Monate alter Jungstier blieb jedoch verschwunden.

Die Feuerwehr unterstützte die Suche nach dem Jungtier mit mehreren Fußtrupps, die das umliegende Gebiet durchkämmten. Zusätzlich kam eine Drohne der Feuerwehr zum Einsatz, die Luft- und Wärmebilder lieferte. Laut Einsatzbericht war ein großes Waldgebiet abzusuchen, zudem bewegte sich das Tier sehr schnell.

Passantinnen und Passanten meldeten Sichtungen des Jungstiers im Bereich Gaisberg und im Bereich Freithöhe. Laut Einsatzbericht befand sich das Tier kurz nach diesen Sichtungen jeweils wieder an anderen Stellen. Kurz vor 20.00 Uhr wurde der Jungstier schließlich auf Bahngleisen gesichtet.

Den Einsatzkräften gelang es gemeinsam mit Passanten, das Tier im unwegsamen Gelände nahe der Erlauf einzukreisen. Beim Versuch, den Jungstier einzufangen, flüchtete dieser jedoch erneut, überquerte die Erlauf und lief anschließend über die Bundesstraße B25 sowie über ein Feld, bevor er wieder zur B25 zurückkehrte.

Die B25 musste für kurze Zeit gesperrt werden. Die Sperre diente laut Bericht dazu, keine Verkehrsteilnehmer zu gefährden. Gegen 21.30 Uhr gelang es schließlich, den Jungstier zu sichern. Das Tier wurde mithilfe eines Anhängers zurück auf den Hof gebracht.