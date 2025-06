Der Countdown läuft: Am 21. Juni 2025 wird der Austria eXtreme Triathlon seine 10. Auflage feiern – ein bedeutender Meilenstein in der Geschichte dieses außergewöhnlichen Rennens, das seit seiner Gründung im Jahr 2015 einen Kultstatus unter Extrem-Triathlons erreicht hat. Jedes Jahr zieht dieses Abenteuer Athlet:innen aus aller Welt an, die die Herausforderung suchen und das Gefühl von Freiheit und Faszination erleben wollen. Das Event hat nichts von seiner magischen Anziehungskraft verloren.

Auch bei der Jubiläumsausgabe bleibt das Rennen seinen Wurzeln treu: Die Teilnehmer:innen starten mit 3,8 km Schwimmen in der eiskalten Mur bei Sonnenaufgang, gefolgt von 186 km Radfahren, die fast 4.000 Höhenmeter durch die majestätischen steirischen Alpen umfasst. Den krönenden Abschluss bildet ein 44 km langer Berglauf, der die Teilnehmenden an ihre physischen und mentalen Grenzen bringt – und oftmals weit darüber hinaus. Der Zielbereich, nach einem letzten herausfordernden Anstieg über die Dachstein Südwandhütte, liegt an der Dachstein Talstation und ist sowohl spektakulär als auch emotional berührend. Diese atemberaubende Kulisse sorgt dafür, dass jeder Schritt ins Ziel ein unvergessliches Erlebnis wird.

Ein echtes Highlight in diesem Jahr:

Alle Teilnehmer:innen sind mit GPS-Trackern ausgestattet, sodass Freunde, Familie und Fans das Rennen live verfolgen können. Jede Kurve, jeder Höhenmeter und jeder Schritt in Richtung Ziel kann in Echtzeit mitverfolgt werden. Dieses Feature macht den Austria eXtreme Triathlon nicht nur zu einem Sportereignis, sondern zu einer gemeinsam erlebten Reise – voller Intensität, Emotionen und mitreißenden Momenten.

Der Austria eXtreme Triathlon steht seit über zehn Jahren für mehr als nur sportliche Leistung: Es geht um Leidenschaft, den Mut zur Herausforderung, die Bedeutung von Kameradschaft und das Eintauchen in die Natur in ihrer reinsten Form. Dieses Rennen ist nicht etwas, das man „einfach so“ macht – es ist ein Lebensereignis, das lange im Gedächtnis bleibt. Umrahmt von der beeindruckenden Kulisse der steirischen Alpen, ist es nicht nur ein physischer Wettkampf, sondern auch eine Reise zu sich selbst.

Zum 10. Mal heißt es 2025: Grenzen sprengen. Träume leben. Austria eXtreme.



Egal ob als Starter:in, Supporter, Helfer:in oder Zuschauer:

Dieses Jubiläum verspricht unvergessliche Momente. Feiere mit uns ein Jahrzehnt voller inspirierender Geschichten, Held:innen und Emotionen – dort, wo Schmerz und Freude oft nur einen Schritt voneinander entfernt sind. Verpasse nicht die Gelegenheit, Teil dieses einmaligen Events zu werden und erlebe, was es bedeutet, sich Herausforderungen zu stellen und persönliche Grenzen zu überschreiten. Weitere Informationen findest du unter: www.autxtri.com