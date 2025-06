Schönen Abend. Mit dem MeinBezirk „Update am Abend“ erfährst du, was heute in Tirol los war. Hier sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Lokales



In Tirol kam es zu einer Reihe von Diebstählen. In den Gemeinden Angath, Angerberg, Bad Häring, Ellmau, Kirchbichl, Kufstein, Schwoich und Söll wurden insgesamt 33 Zeitungskassen entwendet. Zudem wurden in Innsbruck etwa 2 Tonnen Kupferkabel gestohlen. Auch in Schwaz wurden mehrere unversperrte Autos durchsucht, während einer Frau in Innsbruck die Handtasche entrissen wurde. Solche Vorfälle sind alarmierend und zeigen die Notwendigkeit erhöhter Sicherheitsmaßnahmen in den betroffenen Regionen. Mehr dazu…

Im Innovationszentrum „Nucleus“ in Schwaz wurde beim Stadtparteitag der Tiroler Volkspartei der amtierende Vizebürgermeister Matthias Zitterbart zum neuen Stadtparteiobmann gewählt. Dies ist ein wichtiger Schritt für die politische Landschaft in der Region und könnte zukünftige Entwicklungen maßgeblich beeinflussen. Mehr dazu…

Dr. Marco Schönberger hat seine „Familienpraxis Tirol“ in Wörgl eröffnet und begrüßt seit dem 3. Juni Patienten. Diese neue Praxis wird durch eine weitere Ärztin unterstützt, was einen wichtigen Beitrag zur medizinischen Versorgung der Region leisten wird. Mehr dazu…

Wirtschaft

Das neue Dialogformat „Tourismusforum on tour“ endete erfolgreich in Hopfgarten. Dieses Forum ermöglicht den Austausch zwischen Tourismusakteuren und stärkt die Vernetzung in der Branche. Mehr dazu…

Die Plansee Group in Breitenwang veranstaltet jährlich eine bedeutende pulvermetallurgische Fachkonferenz, die Experten aus der ganzen Welt anzieht. Diese Konferenz bietet Einblicke in die neuesten Trends und Entwicklungen der Branche und fördert den internationalen Austausch. Mehr dazu…

Politik

Im Bereich des kulturellen Erbes fließen 50.000 Euro in Sanierungs- und Kulturprojekte in Hall. Damit wird nicht nur das kulturelle Erbe gestärkt, sondern auch die Umgebung profitiert durch Förderungen für historische Bauwerke im Bezirk Innsbruck-Land, was zur Erhaltung der regionalen Identität beiträgt. Mehr dazu…

Tagesaktuelles Wetter

