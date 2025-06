Guten Abend. Mit dem MeinBezirk „Update am Abend“ erfährst du alles Wesentliche über die Ereignisse in Tirol. Hier sind die aktuellsten Nachrichten aus unserer Region.

Lokales

Am Freitag, dem 6. Juni 2025, besetzten mehrere Aktivisten das ORF-Landesstudio Tirol in Innsbruck. Diese Aktion soll auf die ihrer Meinung nach unzureichende Berichterstattung über die humanitäre Lage im Gazastreifen aufmerksam machen. Die Aktivisten fordern mehr mediale Aufmerksamkeit für die Schwierigkeiten der Zivilbevölkerung, die unter den anhaltenden Konflikten leidet. Mehr dazu…

Am Morgen des 5. Juni 2025 kam es in Wörgl zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein siebenjähriger Junge schwer verletzt wurde. Trotz aller Bemühungen der medizinischen Fachkräfte verstarb das Kind in der Nacht auf den 6. Juni 2025. Solche Vorfälle werfen ernste Fragen zur Verkehrssicherheit auf, insbesondere in Wohngebieten. Mehr dazu…

Der Sparzwang hat auch die Post erreicht: Wie die Post AG kürzlich verkündete, sind österreichweit 15 Filialen von Schließungen betroffen, darunter auch die in Fügen im Zillertal. Diese Maßnahme ist Teil eines umfassenderen Plans zur Kostensenkung, der durch die steigenden Betriebskosten und den Rückgang der Briefsendungen notwendig geworden ist. Mehr dazu…

Wirtschaft

In der Wirtschaftskammer Imst fand die Schul- und Bezirksausscheidung für die TyrolSkills im Bereich Verkauf statt. Diese jährliche Veranstaltung fördert die Ausbildung und Qualifikation junger Talente in Tirol. Mehr dazu…

Politik

Bei der Landeshauptleute-Konferenz in Leogang, die unter dem Vorsitz des Bundeslandes Salzburg stattfand, wurden wichtige Weichen für zukünftige Reformen gestellt. Bund, Länder und Gemeinden haben sich auf eine Reformpartnerschaft geeinigt, die darauf abzielt, die Zusammenarbeit zu verbessern und nachhaltige Lösungen für lokale Herausforderungen zu finden. Mehr dazu…

Tagesaktuelles Wetter

