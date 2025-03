Kabarettist: Für Peter Panierer ist Floridsdorf der humorvollste Stadtteil Wiens

Peter Panierer, bekannt unter seinem bürgerlichen Namen Mathias Hofbauer, ist ein Floridsdorfer, der seine Liebe zu seinem Heimatbezirk mit seinem Publikum teilt. In seinem Programm „Intro“ lädt er die Zuschauer dazu ein, die Facetten Floridsdorfs selbst zu entdecken.

WIEN/FLORIDSDORF. Der Kabarettist Peter Panierer, dessen reales Alter Ego Mathias Hofbauer ist, hat sich in den letzten Jahren in der Wiener Kabarettszene einen Namen gemacht. „Panierer“ klingt nicht nur einprägsam, sondern reflektiert auch seine früheren Erfahrungen in der Welt des Inkassowesens, wo er als Mitarbeiter eines Inkassobüros tätig war. „Wenn man in einem solchen Umfeld arbeitet, macht man sich Gedanken über den Namen, unter dem man auftritt“, erklärt Hofbauer. „Ein einprägsames Pseudonym macht nicht nur die Sache interessanter, es vermittelt auch eine gewisse Distanz zu meinem früheren Job.“ Seit Ende 2023 ist er als Kabarettist aktiv und verbindet hierbei humorvoll seine Erlebnisse aus dem Alltag mit seiner Lehrerfahrung.

„Eine Melange aus Alt und Neu“



Die Wurzeln von Hofbauer liegen fest in Floridsdorf; nicht nur lebt er hier, sondern unterrichtet auch an einer Volksschule. „Der Bezirk hat einen ganz eigenen Humor, den es zu entdecken gilt“, erzählt er. Oft beleuchtet er Vorurteile, die über Floridsdorf existieren, und versucht, diese mit einem Augenzwinkern zu widerlegen. „Es gibt die Vorstellung, dass man beim Aussteigen aus der U6 gleich in Probleme gerät. Das ist natürlich nicht so! Es ist viel sicherer, als man denkt“, sagt er jovial. Hofbauer macht klar, dass man ein paar Jahre in dem Bezirk verbringen muss, um die wahren Schätze und das Herz Gottes von Floridsdorf zu erkennen.

Hofbauer ist besonders begeistert von der Wandelbarkeit des Bezirks, was am Schlingermarkt deutlich wird: „Hier finden sich Tradition und Moderne direkt nebeneinander, gleichsam wie die traditionellen Fleischhauer und die neapolitanische Pizzeria. Diese Kombination ist es, die ich in meinem Programm zum Leben erwecke.“ Er lädt sein Publikum am Ende jeder Show dazu ein, Floridsdorf persönlich zu erkunden.

Der Drang zur Performance

Das Bedürfnis, auf der Bühne zu stehen, war in Hofbauer schon immer präsent, aber erst beim Kabarett- und Kleinkunstwettbewerb „Kleinkunstvogel“ im Frühjahr 2023 in Graz nahm er den großen Schritt und überzeugte die Juroren. Die Unterstützung eines engen Freundes, David Scheid, auch bekannt als „Influencer-Dave“, gab ihm den nötigen Schub: „Ich brauchte diesen Arschtritt, um endlich loszulegen.“

Hofbauer nutzt seine Erfahrungen und Geschichten aus dem Alltag in Floridsdorf für seine Programme und bringt sie auf humorvolle Art und Weise auf die Bühne. Sein nächster Auftritt im Rahmen seines Programms „Intro“ findet im Kabarett Niedermair in der Lenaugasse 1A in der Josefstadt statt. Tickets sind online erhältlich.



