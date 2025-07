Kader-Upgrade: Sportchef Pinter erwartet die 99ers in dieser Saison auf einem „ganz neuen Level“

In gut einem Monat beginnen die Graz 99ers mit dem Mannschaftstraining für die ICEHL-Saison 2025/26. MeinBezirk sprach mit Sportdirektor Philipp Pinter über die aktuelle Kaderzusammenstellung und Herausforderungen during der „heißen Phase“ der Off-Season.

GRAZ. Trotz der sommerlichen Temperaturen neigt sich die Sommerpause für die Graz 99ers dem Ende zu. Zwischen dem 27. und 29. Juli werden die Spieler in Graz eintreffen, um sich den obligatorischen medizinischen Untersuchungen und physischen Tests zu unterziehen. Das Mannschaftstraining startet dann am 4. August. Das Team ist gespannt darauf, sich optimal auf die neue Saison vorzubereiten, nachdem sie in der letzten Saison in den Play-offs gegen die Black Wings Linz ausschieden.

Sportdirektor Philipp Pinter äußert sich optimistisch: „Der Status ist bei uns ganz gut.“ Er ist mit den bisherigen Transfers zufrieden, sieht aber im Angriff noch Handlungsbedarf: „Einen Center suchen wir noch.“ Zu den fixen Neuzugängen zählt der 27-jährige US-Import Nick Swaney, der zuvor NHL-Erfahrungen mit den Minnesota Wild sammelte, sowie der 26-jährige Nationalspieler Nico Feldner, der von Linz nach Graz gewechselt ist.

Schnellere 99ers als in der letzten Saison

Defensiv wird das Team durch den 27-jährigen dänischen Nationalspieler Anders Koch sowie den 33-jährigen US-Verteidiger Chris Collins, der zuletzt bei den Augsburger Panthern spielte, verstärkt. Hinzu kommt der 26-jährige Paul Stapelfeldt, der von den Salzburg Red Bulls in die Steiermark kommt.

Pinter erklärt, dass bei den Neuzugängen Wert auf körperliche Präsenz und aggressives Zweikampfverhalten gelegt wurde. Außerdem sei die Geschwindigkeit entscheidend, da das Team in der letzten Saison in diesem Bereich Schwächen zeigte. „Wenn man sieht, dass wir in den Transfers von Rok Tičar zu Chris Collins und von Casey Bailey zu Nick Swaney auf Geschwindigkeit gesetzt haben, sind wir klar schneller geworden,“ sagt Pinter.

Lehren aus dem Play-off-Schmerz

Pinter betont, dass das Team aus den Erfahrungen der letzten Saison lernt. Nach dem schmerzhaften Aus gegen die Black Wings Linz in der letzten Play-off-Runde hat sich der Fokus auf gezielte Verstärkungen gelenkt. „Dieser Schmerz hat sich in Motivation verwandelt, alle Spieler und Verantwortlichen dazu anzuspornen, die Ärmel hochzukrempeln und an jedem Detail zu arbeiten,“ erklärt er.

In der Saison 2025/26 möchten die Graz 99ers abgezockter auftreten und Spiele auch im eigenen Stadion nach Führung gewinnen. Pinter ist zuversichtlich: „Das Team ist zusammengewachsen, kennt das System und hat verstanden, was das Trainerteam erwartet.“ Im Gegensatz zur letzten Saison, in der 20 neue Spieler integriert werden mussten, wird die Mannschaft nun hauptsächlich aus bewährten Kräften bestehen und zusammen in die Vorbereitung starten.

