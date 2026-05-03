Kälte-Schock: Warum kalte Gewässer gefährlicher sind, als Sie denken

Sicherheitsrisiken beim Baden in kalten Gewässern

Mit steigenden Lufttemperaturen verbringen viele Menschen wieder mehr Zeit an Seen und Flüssen. Während die Luft bereits sommerlich wirken kann, bleiben die Wassertemperaturen zu Beginn der warmen Jahreszeit oft deutlich niedriger.

In diesen niedrigen Wassertemperaturen liegt nach Einschätzung von Fachleuten ein erhebliches Risiko, insbesondere wenn Personen unvorbereitet ins Wasser gehen oder hineinfallen.

In heimischen Gewässern bewegen sich die Temperaturen zu Beginn der warmen Jahreszeit häufig bei unter 15 Grad. Personen, die unter solchen Bedingungen plötzlich ins Wasser geraten, können laut Einschätzungen der Wasserrettung rasch in eine gefährliche Situation kommen. Der Kreislauf wird durch den plötzlichen Temperaturunterschied stark belastet.

Martin Eberl von der Oberösterreichischen Wasserrettung beschreibt, dass Menschen in kaltem Wasser in Panik geraten können. Er weist darauf hin, dass kaltes Wasser dazu führen kann, dass man reflexartig unter Wasser Luft holen möchte. Nach seinen Angaben kommen auf diese Weise jedes Jahr allein in Oberösterreich ein bis zwei Personen ums Leben.

Eberl erklärt, dass der starke Kreislaufreiz vergleichbar sei mit dem Gefühl, wenn man zu schnell aufsteht und einem schwarz vor Augen wird. An Land erhole man sich in der Regel rasch, im Wasser könne ein solcher Zustand jedoch tödlich enden. Besonders ältere Menschen sollten nach den Hinweisen der Wasserrettung vorsichtig sein, da ihr Kreislauf empfindlicher auf Kälte reagiere.

Die Wasserrettung beobachtet demnach immer wieder kritische Situationen bei Wassersportlern. Häufig werde gesehen, dass diese ohne Schutzausrüstung ins Wasser fallen oder springen. In solchen Fällen könne durch die Kälte des Wassers der Kreislauf versagen oder die Betroffenen könnten in Panik geraten.

Als Vorsichtsmaßnahme rät die Wasserrettung dazu, sich langsam an niedrige Wassertemperaturen zu gewöhnen und nicht überhastet ins Wasser zu gehen. Für Wassersport bei kühlen Bedingungen wird der Einsatz geeigneter Schutzausrüstung wie etwa eines Neoprenanzugs empfohlen.