Kärnten im Camping-Fieber: Bundesland plant Verlängerung der Saison und Ansprache neuer Zielgruppen

Kärnten setzt auf längere Campingsaison und neue Zielgruppen

Kärnten hat sich in Österreich zum beliebtesten Bundesland für Camping-Urlauber entwickelt. Camping-Gäste stellen mittlerweile rund ein Viertel aller Nächtigungen im Bundesland.

Mit dem Festival „Gates of Summer“ am Faaker See startet in Kärnten die Hochsaison für Camping. Gleichzeitig verfolgt der Tourismus das Ziel, die Campingsaison zu verlängern und das Angebot weiter auszubauen.

Festival am See als Saisonauftakt

Das Festival „Gates of Summer“ am Faaker See bietet unter anderem geführte Wanderungen, eine Seesauna und spezielle Angebote für Hundebesitzer. Initiativen wie diese werden im Zusammenhang mit dem Ziel genannt, die Saison für Camper zu verlängern.

Der Campingplatz Strandcamping Anderwald am Faaker See ist seit Ende März geöffnet und war am betreffenden Samstag bereits gut besucht. Der Campingplatz Seecamping Mentl am Ossiacher See ist seit dem vorangegangenen Freitag geöffnet, dort war es an diesem Samstag noch etwas ruhiger.

Ziel: Verlängerte Saison und Investitionen

Im Kärntner Tourismus gilt die Verlängerung der Saison für Camper als Hauptziel. Tourismusberater Mario Schönherr bezeichnet die Voraussetzungen in Kärnten für den Camping-Tourismus als gut. Als Vorteile werden Natur, Routen und die Lage im Süden Österreichs genannt.

Chefin Gabriele Lauritsch vom Seecamping Mentl spricht eine Verlängerung der Saison bis Ende Oktober und ein früheres Öffnen im April als Thema an. Als Voraussetzung dafür nennt sie die Befestigung der Plätze, weil in der Vor- und Nachsaison hauptsächlich Fahrer schwerer Wohnmobile kommen.

Der Kärntner Tourismus erhofft sich ab November durch eine höhere Nächtigungsabgabe zusätzliches Budget. Dieses zusätzliche Budget soll genutzt werden, um das Angebot im Campingbereich weiter auszubauen.

Unterschiedliche Camper-Zielgruppen

Kärnten Werbung-Chef Klaus Ehrenbrandtner beschreibt eine Zielgruppe von Campern als „Clamper“, die Wert auf Komfort legen und bereit sind, mehr Geld dafür auszugeben. Als weitere Gruppe nennt er die Van-Community, die mehr Flexibilität und Individualität sucht. Diese Van-Community wird als junge Zielgruppe beschrieben, die derzeit größer wird.

Camper Marco Steinfeld berichtet, bereits bei minus 32 Grad im Camper übernachtet zu haben. In den Osterferien sei er bisher mit dem Camper nach Sardinien gefahren. Für die nächsten Osterferien plant er nach eigenen Angaben einen Aufenthalt in Kärnten, weil es dort aus seiner Sicht viel Angebot für Familien gibt.

Weltpolitische Lage und Reiseverhalten

In der Darstellung zum Camping-Tourismus wird auch auf die weltpolitische Situation eingegangen, die negative Effekte auf die Wirtschaft habe. Gleichzeitig geht laut dieser Darstellung die Nachfrage bei Flugreisen zurück.

Gäste aus Deutschland und Österreich reisen demnach lieber mit dem Auto an. Insgesamt werden positive und negative Effekte für den heimischen Tourismus als ausgeglichen beschrieben.