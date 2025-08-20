Kärntner Ärzte treten in den Warnstreik – Steht der Tarifstreit vor der Eskalation?

Proteste der Ärztekammer gegen die Strategie der ÖGK

Die Ärztekammer äußert seit einiger Zeit Bedenken zur Politik der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Insbesondere werden folgende Punkte angesprochen:

Honoraranpassungen werden verweigert.

werden verweigert. Die steigenden Patientenzahlen werden nicht adäquat abgegolten.

werden nicht adäquat abgegolten. Die Tarife sind nicht einmal an die Inflation angepasst.

Ein weiteres ernstes Problem ist die Schwierigkeit, offene Kassenstellen zu besetzen. Ärzten und Ärztinnen fehlt es an Attraktivität in dieser Position. Zudem führt die höhere Lebenserwartung dazu, dass mehr ältere und schwerer kranke Patienten versorgt werden müssen. Dies könnte zu einer Situation führen, in der das System in seiner aktuellen Form nicht mehr tragfähig ist.

Dialog statt Konfrontation

In der vergangenen Woche forderte die ÖGK ein Umdenken und einen „Dialog statt Konfrontation„. Die ÖGK bedauerte den Warnstreik der Ärzte und forderte die Standesvertretung auf, den Konfrontationskurs zu beenden. Laut der ÖGK können nur am Verhandlungstisch lösungsorientierte Gespräche stattfinden.

Ein Gesamtvertrag ist notwendig

Der Generaldirektor der ÖGK, Bernhard Wurzer, brachte in einem Interview bei der „ZiB2“ des ORF ins Spiel, dass ein Gesamtvertrag erforderlich sei. Er betonte:

„Es braucht die Zustimmung von beiden Seiten.“

Wurzer stellte die Wahl der Tarife zur Diskussion und fragte rhetorisch:

„Möchte man den höchsten Tarif in jedem Bundesland für jeden Arzt und jede Ärztin? Dann wird das sehr teuer für das System.“

„Oder gelingt es uns, gemeinsam an einem Konsens zu arbeiten, das Beste für die Versicherten und Patienten zu erreichen?“

Rechnungshof und neue Vertragsbedingungen

In Bezug auf die jüngsten Empfehlungen des Rechnungshofs, der eine Entmachtung der neun Landesärztekammern vorschlug, erklärte Wurzer, dass es Optionen gebe, um die Anzahl der Vertragspartner zu reduzieren. So könnte die österreichische Ärztekammer alleiniger Partner für die ÖGK werden, ohne dass die Zustimmung der Landesärztekammern erforderlich ist.

Offene Fragen zur Nachfolgeregelung von Amalgam

Ein weiteres Thema ist die Nachfolgeregelung für das seit Jahresanfang verbotene Zahnfüllungsmaterial Amalgam. Wurzer wies darauf hin, dass auch hier die Gespräche mit der Ärztekammer von Bedeutung sind:

„Wir sind abhängig vom Gegenüber.“

Er betont, dass eine Einigung nur möglich sei, wenn beide Seiten bereit sind, aufeinander zuzugehen.

Zusammenfassung

Die Situation zwischen der Ärztekammer und der ÖGK ist angespannt und erfordert dringend einen konstruktiven Dialog. Die Probleme in der Gesundheitsversorgung sind vielfältig und erfordern eine Zusammenarbeit aller beteiligten Parteien. Nur durch gemeinsames Engagement kann eine nachhaltige Lösung für das Gesundheitssystem in Österreich gefunden werden.