Kärntner Konditoreien in der Lehrlingskrise: Nachwuchsmangel und sinkende Beständigkeit im Beruf

Weniger Nachwuchs im Konditorhandwerk in Kärnten

Heimische Konditoren sehen sich in Kärnten mit einem deutlichen Nachwuchsmangel konfrontiert. Die Zahl der Lehrlinge im Konditorhandwerk geht seit einiger Zeit zurück.

Im Vorjahr wurden 70 Konditorlehrlinge gezählt, heuer sind es rund 60. Auch Wettbewerbe spiegeln diese Entwicklung wider.

Rückgang bei Lehrlingen und Wettbewerben

Bei den Junior-Skills der Wirtschaftskammer, einem Wettbewerb für Lehrlinge in Tourismusberufen, nahmen vor wenigen Jahren noch 25 Konditorlehrlinge teil. Bei der aktuellen Ausgabe des Bewerbs sind es fünf. In der Tourismusschule in Warmbad Villach werden derzeit die besten heimischen Nachwuchskonditorinnen und Nachwuchskonditoren geehrt.

Einschätzungen des Innungsmeisters

Paul Farnberger, Innungsmeister der Konditoren, berichtet, dass es immer schwieriger werde, Nachwuchs für den Beruf zu finden. Sein Betrieb habe in den vergangenen Jahren viele Lehrlinge ausgebildet. In den letzten 20 Jahren seien dort zuvor auch sechs Lehrlinge gleichzeitig beschäftigt gewesen.

Laut Farnberger hatte sein Betrieb sonst in jedem Lehrjahr zwei Lehrlinge, aktuell sind es insgesamt zwei. Heuer ist es nach seinen Angaben das erste Jahr, in dem der Betrieb keinen neuen Lehrling ausbildet. Im Vergleich zu Fleischern und Bäckern seien Konditoreien bei der Zahl der Lehrlinge nach Einschätzung Farnbergers dennoch besser gestellt.

Farnberger sagt zudem, nur wenige Personen blieben nach der Ausbildung im Konditorberuf oder in einer Konditorei. Viele ausgebildete Konditorinnen und Konditoren würden in Lebensmittelbetriebe wechseln.

Struktur der Betriebe und Forderungen

In Kärnten sind 110 Gewerbe im Bereich Konditorei angemeldet. Jedes dritte dieser Gewerbe ist ein Einpersonen-Unternehmen. Nach Angaben Farnbergers handelt es sich dabei vorwiegend um Auftragskonditorinnen, die zu Hause arbeiten.

Farnberger fordert bessere Rahmenbedingungen für den Konditorberuf. Als ein Thema nennt er, dass sich kleinere Handwerksbetriebe Lehrlingsentschädigungen in der Höhe anderer Gewerbe oft nicht leisten können. Die Höhe der Lehrlingsentschädigungen bezeichnet er als wichtigen Punkt im Zusammenhang mit dem Nachwuchsproblem.