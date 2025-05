Kaffeefahrt: Ein Fahrradcafé in der Fahrverbotszone am Franziskanerplatz

Im Jahr 2023 eröffnete das Coffee Ride in der Grazer Innenstadt, ein charmantes „Wohnzimmerkaffee“, das Eva Berghofer gehört. Sie verwirklichte ihre Diplomarbeit Jahre nach ihrem Abschluss und vereinte ihre Leidenschaft für das Radfahren mit ihrem Café-Konzept. MeinBezirk sprach mit der Unternehmerin während eines Business Lunchs im Pirogie in der Neutorgasse.

GRAZ. Eva Berghofer führt das „Coffee Ride“ am Franziskanerplatz, wo sie Kaffee und Radfahren zusammenbringt. Die Straße, in der ihr Café liegt, ist seit ungefähr einem Jahr für Fahrzeuge gesperrt. Im Gespräch mit MeinBezirk erörterte sie ihre Standortwahl, das Konzept und die Herausforderungen bei der Mitarbeitersuche.

Wie ist Ihr Konzept entstanden?

Berghofer: Im Jahr 2000 schloss ich die Fachhochschule für Tourismusmanagement ab und entwarf einen Businessplan für ein Wohnzimmer-Café in Graz. Vor drei Jahren entschloss ich mich, diesen Plan endlich umzusetzen. Da ich auf Alkohol verzichte – eine kluge Entscheidung für jemanden in der Gastronomie – und mein Sohn alt genug ist, um finanziell unabhängig zu sein, entstand die Idee für ein Fahrradcafé. „Coffee Ride“ nennt man im Rennradjargon eine entspannte Tour, bei der Kaffee und Kuchen genossen werden.

Sie organisieren auch Radausfahrten, oder?

Ja, jeden Sonntag! Jeden Freitag stelle ich die Routen für etwa 50, 70 und 100 Kilometer auf Strava, einem sozialen Netzwerk für Sportler. Bei passendem Wetter starten wir oft mit etwa 70 Leuten – ein nicht zu vernachlässigender Faktor, denn ich hoffe, dass sie auch bei mir konsumieren. Bei meiner Eröffnung im April 2023 war es noch erlaubt, mit dem Fahrrad durch die Straße zu fahren; seit Juli desselben Jahres gilt dies als verboten, was die Geschäftszahlen beeinträchtigt hat.

Besonders sind bei Ihnen die Öffnungszeiten von 9:22 bis 17:07 Uhr.

In meinem ersten Jahr war ich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Aber das war mir zu anstrengend und ich beschloss, die Zeiten zu reduzieren. Die Öffnungszeiten zwischendurch erlaubten auch den Nachbarn, wie Kathi vom Kaisermädel, kurz auf einen Kaffee vorbeizuschauen. Daher wählte ich die zwei besonderen Uhrzeiten basierend auf meinem Geburtstag und persönlichen Vorlieben.

Könnten Sie irgendwann Mitarbeiter einstellen?

Leider geht das nicht. Der Raum, der vorher als Lager diente, ist zu niedrig, um Angestellte zu beschäftigen. Ich arbeite zwar gerne selbst, aber rechtliche Einschränkungen setzen mir Grenzen.

Ich beziehe meine Kunden sowohl von Touristen als auch von Stammgästen, die meine hohen Bewertungen zu schätzen wissen. Ich lege Wert auf individuelle Betreuung, was schon Teil meines ursprünglichen Businessplans war – ich möchte, dass die Leute sagen: „Ich gehe zu Eva auf einen Kaffee.“

Mein Ziel ist es, nicht im Altersheim zu sitzen und zu denken: „Das hätte ich gerne gemacht.“ Ich plane nicht, in diesem Café in Rente zu gehen, aber es ist ein Herzensprojekt, auch wenn es finanziell herausfordernd ist. Solange ich Spaß daran habe, mache ich weiter.

Im Steckbrief:

Die leidenschaftliche Rennradfahrerin kombiniert ihr Hobby in einem kleinen Café am Franziskanerplatz. Eva erlernte die Kaffeekunst selbstständig durch YouTube-Videos und beeindruckte sogar bei Fallstaff mit hohen Punktzahlen. Sie appelliert an mehr Rücksichtnahme im Straßenverkehr: „Es gibt genug Platz für alle, aber jeder ist zu hektisch.“

Polnische Spezialität in der Neutorgasse

Adresse: Neutorgasse 28, 8010 Graz

Neutorgasse 28, 8010 Graz Telefon: 0650 4421902

0650 4421902 Web: pierogi-graz.at

pierogi-graz.at Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 11 bis 19:30 Uhr, Samstag von 11 bis 15:30 Uhr

Beschreibung: Der Name sagt alles: „Pierogi“. Diese gefüllten Teigtaschen variieren in Herstellungsart, Füllungen und Namen je nach Region. Leckere Pierogi werden von Adrianna und Marzena, zwei Polinnen, in Graz zubereitet.

Das sagt MeinBezirk: Beim Business Lunch wurden verschiedene Füllungen der Pierogi getestet, darunter saisonale Varianten mit Rote Rübe, Spinat und Bärlauch, die mit viel Liebe serviert werden. Auch süße Teigtaschen sind erhältlich.

