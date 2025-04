KAGes-Häuser: Patientenbuch bringt Humor in die steirischen Krankenhäuser

„Neu hier oder Stammgast? – Alles, was Sie über Ihren Aufenthalt wissen sollten (und ein bisschen mehr)” von Arzt und Autor Ronny Tekal wurde im LKH Graz präsentiert. Das Buch zielt darauf ab, Ängste zu lindern und Humor in die Krankenhausumgebung zu bringen.

GRAZ. Bei der Buchpräsentation im LKH-Universitätsklinikum Graz stand die Frage „Neu hier oder Stammgast?” im Mittelpunkt. Das neue Werk für Patientinnen und Patienten ist so konzipiert, dass es nicht nur Humor in die oft ernsten Krankenhausangelegenheiten bringt, sondern auch als praktische Unterstützung dient.

In „Neu hier oder Stammgast?” werden wesentliche medizinische Abläufe erklärt, um den Patientinnen und Patienten die Angst davor zu nehmen. Das Buch gewährt Einblicke in den Krankenhausalltag – und das auf eine humorvolle, gleichzeitig aber fachlich präzise Weise. Es ist ein Versuch, die oft angespannte Atmosphäre in Krankenhäusern aufzulockern und den Patienten dabei zu helfen, sich während ihres Aufenthaltes wohler zu fühlen.

Ein Werk in Zusammenarbeit mit der KAGes

Das Buch erschien im Kneipp Verlag und wurde in enger Kooperation mit der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. (KAGes) entwickelt. Autor Ronny Tekal, ein erfahrener Arzt, stellt sein Wissen zur Verfügung, um den Leserinnen und Lesern Orientierung zu bieten. Das Buch soll sowohl informativ als auch unterhaltsam sein, und es zielt darauf ab, eine positive Einstellung gegenüber Krankenhausaufenthalten zu fördern.

„Ein Krankenhaus ist ein Ort, an dem sich Menschen oft verletzlich fühlen. Es ist darum wichtig, dass wir als KAGes nicht nur medizinische Versorgung auf höchstem Niveau bieten, sondern auch Orientierung, Sicherheit und ein Gefühl der Zuwendung,” betonen KAGes-Vorstandsvorsitzender Gerhard Stark und der Vorstandsmitglied für Finanzen und Technik Ulf Drabek. Diese Philosophie spiegelt sich auch in den Inhalten des Buches wider.

Das Buch wird in den stationären Bereichen der KAGes-Häuser zur Verfügung stehen, wo es Patienten mit praktischen Tipps sowie unterhaltsamen Passagen helfen soll, während ihres Aufenthalts besser zurechtzukommen. Kneipp-Geschäftsführer Matthias Opis äußert sich optimistisch: „Wir erwarten, dass das Buch dazu beiträgt, den Menschen während ihres Krankenhausaufenthalts ein wenig Freude zu bereiten und Lächeln aufs Gesicht zu zaubern.”

