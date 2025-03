Kagraner Platz: Mehrere Schaufenster von Geschäften beschädigt

In den letzten Wochen wurde die Donaustadt in Wien von einer Serie von Vandalismusvorfällen heimgesucht, darunter zahlreiche Schäden an Autoscheiben, Telefonzellen und Geschäftslokalen. Das Landeskriminalamt Wien hat nun die Ermittlungen in diesem alarmierenden Fall aufgenommen.

WIEN/DONAUSTADT. Laut einem Bericht von MeinBezirk gab es in der Donaustadt und in der Innenstadt zahlreiche Berichte über Sachbeschädigungen. Insbesondere ein 30-jähriger Mann wird beschuldigt, in den vergangenen Wochen über 80 Autos beschädigt zu haben. Zu den jüngsten Vorfällen gehört die Zerstörung einer Telefonzelle sowie die Beschädigung mehrerer Fenster – ein besorgniserregender Trend, der unter Jugendlichen möglicherweise durch soziale Medien angestoßen wurde.

Am Samstag, den 22. März, bestätigte ein Reddit-Nutzer die Zerstörung mehrerer Glastüren von Geschäften und Fenster eines Wohnhauses am Kagraner Platz. Es wird vermutet, dass es eine Art Wettbewerb oder Herausforderung gibt, bei dem Teilnehmer in kurzer Zeit möglichst viele Sachbeschädigungen verüben und diese filmen.

Die Wiener Polizei bestätigte den Vorfall auf Anfrage von MeinBezirk. Die Ereignisse wurden bereits gegen 6.40 Uhr entdeckt, als Passanten die beschädigten Auslagenscheiben von drei Geschäften bemerkten und die Behörden alarmierten. Polizeibeamte vom Stadtpolizeikommandos Donaustadt trafen kurze Zeit später am Tatort ein, konnten jedoch keine Verdächtigen mehr antreffen.

Landeskriminalamt setzt Ermittlungen fort

Das Landeskriminalamt Wien hat nun das Kommando für die Ermittlungen übernommen. „Derzeit werden die Videoüberwachungen der Umgebung ausgewertet, und wir versuchen, mögliche Zeugen zu befragen“, sagte Polizeisprecherin Julia Schick. Vandalismus solcher Art kann nicht nur erhebliche Kosten für die Geschädigten verursachen, sondern auch das Sicherheitsgefühl der Anwohner beeinträchtigen.

Sachbeschädigungen in Wien nehmen zu – Polizei mahnt zur Wachsamkeit. (Archivbild)

Die Wiener Polizei hat betont, dass sie konsequent gegen Vandalismus vorgeht. Anwohner und Passanten sollten immer umgehend die Polizei informieren, wenn sie Zeugen solcher Straftaten werden. „Wir appellieren an die Bürger, wachsam zu sein und keine Gewalt zu tolerieren“, fügte Schick hinzu.

