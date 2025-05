Kaiser Greißler: Fürstenstand Gastronomes Expand in Kaiserfeldgasse

Vom Plabutsch in die Kaiserfeldgasse: Die Gastronomen Sebastian Tropper und Florian Vorraber schaffen mit dem „Kaiser Greißler“, der am 28. Mai eröffnet wird, ein zweites Standbein.

GRAZ/INNERE STADT. Sebastian Tropper und Florian Vorraber, die seit letztem Jahr für das Bergrestaurant am Fürstenstand Plabutsch verantwortlich sind, kehren zurück in die Stadt – mit dem Motto: „Mit viel Liebe … und Kernöl“. Am Mittwoch, den 28. Mai, eröffnen sie den brandneuen „Kaiser Greißler“ in der Kaiserfeldgasse 19.

Neuer Stadtheuriger

„Es soll ein gemütlicher kulinarischer Treffpunkt im Herzen der Stadt werden“, versichern Vorraber und Tropper. Der „Kaiser Greißler“ wird als moderner Stadtheuriger konzipiert, mit einer Speisekarte, die typische steirische Gerichte und ausgewählte Weine umfasst. Die Leitung des Restaurants übernimmt Mailin Nager, eine erfahrene Gastronomin, die bereits in renommierten Betrieben im In- und Ausland gearbeitet hat.

Das Restaurant wird zudem einen Marktbereich beinhalten, in dem Besucher regionale Produkte erwerben können. Die Zutaten beziehen sich auf eine enge Kooperation mit lokalen Käsemanufakturen, traditionellen Fleischereien und ausgewählten Bauernhöfen der Region. Neben hochwertigen Weinen bietet der „Kaiser Greißler“ auch hausgemachte Limonaden, Spirituosen und saisonale Spezialitäten an.

Die offizielle Eröffnung des „Kaiser Greißler“ findet am 28. Mai um 16 Uhr statt. Besucher können sich auf ein kulinarisches Rahmenprogramm freuen, das von musikalischen Darbietungen begleitet wird, um ein echtes Fest der Genüsse zu schaffen.

