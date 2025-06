Kaiserkrone Trail Run 2025: 800 Participants and Impressive International Victories at the Wilden Kaiser.

Kaiserkrone Trail: 800 Starter und starke internationale Siege am Wilden Kaiser.

Das Wochenende erlebte eines der faszinierendsten Trailrunning-Events Österreichs: der Kaiserkrone Trail am Wilden Kaiser. Mit 800 Teilnehmer:innen aus mehreren Ländern zieht er sowohl heimische als auch internationale Trailrunner an, was die Veranstaltung zu einem Höhepunkt im Kalender der Trailrunning-Events macht.

Ein besonderes Highlight war der Ultratrail, der sich über 56 Kilometer mit einer beeindruckenden Höhendifferenz von 3.640 Metern erstreckt. Diese Strecke gilt als eine der anspruchsvollsten Herausforderungen in der heimischen Trailrunning-Szene. Bei den Damen setzte sich die Wahlinnsbruckerin Ida Sophie Hegemann durch und legte die Strecke in beeindruckenden 7 Stunden und 56 Minuten zurück. Bei den Herren triumphierte der Österreicher Matthias Aichinger-Rosenberger in einer herausragenden Zeit von 6 Stunden und 44 Minuten.

Das technisch anspruchsvollste Rennen war jedoch das Skyrace, das auf einer offiziell zertifizierten Skyrunning-Strecke ausgetragen wurde, die zu den drei härtesten der Welt zählt. Die Athlet:innen mussten auf der 25 Kilometer langen Strecke mit 2.700 Höhenmetern sowie mehr als 400 Höhenmetern seilversicherter Passagen ihr ganzes Können und ihre alpine Erfahrung unter Beweis stellen. Den Sieg holte sich bei den Herren Christian Häuser (D) in 3 Stunden, 56 Minuten und 56 Sekunden, während bei den Damen Sonja Kinna (D) die Oberhand behielt.

Neben diesen extremen Bewerben bot der Kaiserkrone Trail auch kürzere Distanzen an, sodass für Läufer:innen aller Niveaus ein passendes Erlebnis zum Greifen nah war. Die Kulisse des Wilden Kaisers, die malerische Landschaft und die perfekte Organisation trugen dazu bei, dass der Kaiserkrone Trail einmal mehr einen festen Platz im internationalen Trailrunning-Kalender erlangte.

Lukas Kocher und Gerhard Gstettner, die die Veranstalterrolle übernommen haben, verleihen dem Kaiserkrone Trailrun ein frisches Flair. Manfred Hautz, Ortsobmann des TVB Scheffau, zeigt sich begeistert von dem Konzept, die Kaiserkrone zu einem unverzichtbaren Punkt im Trailrunning-Kalender eines jeden Läufers zu machen. Auch TVB-Geschäftsführer Lukas Krösslhuber strahlte bei der gelungenen Veranstaltung zusammen mit den Siegern: „Ich bin stolz, dass meine Mitarbeiter:innen einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Veranstaltung geleistet haben.“ Zudem gratulierte er Ortschef Marcus Sappl zur Auswahl der neuen Veranstalter, die durch ihr Engagement und ihre Erfahrung neue Maßstäbe gesetzt haben.