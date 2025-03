Kannst du 3 Monate autofrei leben? Die Herausforderung ist da!

In den letzten Wochen sind Plakate und Onlinebanner mit der Frage „Schaffst du 3 Monate ohne dein Auto?“ aufgetaucht. Diese interessante Herausforderung wurde von den Wiener Linien in Zusammenarbeit mit der Bezirksorganisation von Währing ins Leben gerufen. Teilnehmer, die sich dieser Herausforderung stellen, können ein Mobilitätsguthaben von bis zu 500 Euro pro Monat erhalten.

Die Wette begann im Februar, als sich Wienerinnen und Wiener, die ein Auto besitzen, zur Teilnahme an der Autowette registrieren konnten. Aus den zahlreichen Einsendungen wurden 40 Haushalte ausgewählt, wobei 20 von diesen aus dem Bezirk Währing stammen. Ich freue mich, dass ich zu den auserwählten Teilnehmern gehöre!

Wette angenommen

Die Autowette ist nun in eine neue Phase übergegangen. Alle teilnehmenden Personen, einschließlich mir, wurden zu einem Kennenlerntreffen im Amtshaus Währing eingeladen. Nach den üblichen Kennenlern-Spielen ging es direkt zur Sache:

Wir erhielten eine speziell entwickelte App, die alle unsere Wege im Monat April detailliert aufzeichnen wird. Diese App verfolgt beispielsweise unsere Fußwege, Autofahrten und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Die gesammelten Daten werden von der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) ausgewertet, um die Mobilität der Teilnehmer besser zu verstehen. Nach der ersten Monatserhebung geben wir unsere Autos ab und erfassen für die nächsten drei Monate unsere gesamte Mobilität via App.

Daten gegen Geld

Das Mobilitätsguthaben von 500 Euro ermöglicht uns, verschiedene nachhaltige Mobilitätsoptionen zu nutzen. Dazu zählt Carsharing, das Leasen von Fahrrädern, Bahnreisen oder der Kauf einer Jahreskarte für die Wiener Linien. Ziel des Projekts ist nicht nur, den Wiener Linien zu helfen, ihre Angebote zu optimieren, sondern auch, uns teilnehmenden Haushalten zu zeigen, dass ein eigenes Auto oft nicht notwendig ist, um bequem und schnell von A nach B zu gelangen.

Diese Initiative ist Teil eines größeren Trends in vielen Städten, die auf alternative Mobilitätslösungen setzen, um die Verkehrsdichte zu reduzieren und umweltfreundliche Verkehrsmöglichkeiten zu fördern. Studien haben gezeigt, dass ein reduzierter Autoverkehr positive Auswirkungen auf die Luftqualität und das allgemeine Wohlbefinden in urbanen Gebieten hat. Projekte wie die Autowette in Wien könnten als Vorbild für ähnliche Initiativen in anderen Städten dienen, die versuchen, transporttechnische Herausforderungen innovativ anzugehen.

Da dieses Projekt äußerst spannend ist, werde ich in den kommenden Wochen regelmäßig darüber berichten. Ich hoffe, meine Erfahrungen und Beobachtungen werden für andere, die ebenfalls über eine Reduzierung ihrer Abhängigkeit vom Auto nachdenken, hilfreich sein.