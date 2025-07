Kannten sich aus der Klinik: Prozess wegen Mordes an 47-Jähriger in Wien

Am Montag steht ein 21-Jähriger am Wiener Landesgericht vor Gericht, weil er im Drogenrausch im Februar eine Bekannte brutal ermordet haben soll. WIEN. Am 18. Februar 2023 wurden Touristen, die in der Leopoldstadt ein Apartment gemietet hatten, aufmerksam auf eine laute Auseinandersetzung im Gang. Die Zeugen beobachteten durch den Türspion, wie ein junger Mann eine Frau zu Boden schlug und sie gewaltsam in die Wohnung schleifte. Als die Polizei in der Apartment-Anlage im Grünen Prater eintraf, war für die 47-jährige Frau jede Hilfe leider zu spät. Sie erlag den schweren Verletzungen. Die Beamten klopften an die Wohnungstür, die ein 21-Jähriger öffnete. Dabei war er blutverschmiert, und am Boden lag die Leiche der Frau. Das grausame Bild, das sich den eintreffenden Polizisten bot, ist der Anlass für das bevorstehende Gerichtsverfahren. Siehe auch Trump Verwirrt die Welt: Unerwarteter Abbruch des G7-Gipfels wegen Iran-Krise! Mehrere Zeugen hörten Hilferufe Der 21-Jährige ließ sich ohne Widerstand festnehmen und erklärte, dass er sich nur gegen die Angriffe der Frau gewehrt habe. Während der Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass mehrere Personen Hilferufe der 47-Jährigen vernommen hatten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, das Opfer mehrfach mit Faustschlägen und Fußtritten attackiert zu haben, was zu zahlreichen Frakturen im Schädel- und Gesichtsbereich führte. Die Frau starb an einem schweren Gesichtsschädeltrauma. Psychiatrische Vorgeschichte Vor der mutmaßlichen Tat war der Angeklagte in stationärer Behandlung aufgrund einer psychischen Störung, die mit erheblicher Suchtmittelabhängigkeit in Verbindung stand. Am Tag des Vorfalls wurde ihm von 12 bis 17 Uhr ein Ausgang gewährt, von dem er jedoch nicht zurückkehrte. Er hatte das Opfer, das er 2022 während einer Behandlung in der psychiatrischen Abteilung kennengelernt hatte, während seines Aufenthalts getroffen. Die beiden hatten zeitweise eine intime Beziehung, jedoch keine offizielle Partnerschaft. Es wird auch angenommen, dass sie vor der Tat gemeinsam Drogen konsumiert hatten. Siehe auch Vor 210 Jahren: Der Wiener Kongress und die Neugestaltung der europäischen Ordnung Rechtslage und Gutachten Die Staatsanwaltschaft beantragte nicht nur die Verurteilung des 21-Jährigen, sondern auch seine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. Ein psychiatrisches Gutachten kommt zu dem Schluss, dass der Angeklagte zum Zeitpunkt der Tat zwar zurechnungsfähig war, jedoch unter dem Einfluss einer schwerwiegenden und nachhaltigen psychischen Störung handelte. Dies führt zu der ernsten Einschätzung, dass er aufgrund seiner Persönlichkeit, seines psychischen Zustands und der Schwere der Tat mit hoher Wahrscheinlichkeit eine ernsthafte Gefahr für andere darstellt.

