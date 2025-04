Kanu Club Graz: Kanuten beginnen die Saison voller Zuversicht

Der Grazer Kanu Club begrüßt mit großer Freude neuen Nachwuchs und die Verstärkung durch die deutsche Meisterin Marlene Wesseling. Die Vereinsvertreter hoffen auf hervorragende Platzierungen und Medaillen bei der kommenden Welt- und Europameisterschaft.

GRAZ. Der Saisonstart für die Athleten des Kanu Club Graz (KCG) steht bevor. Auch in diesem Jahr werden die Kanutinnen und Kanuten in einer Vielzahl von Disziplinen des Kajaksports sowohl national als auch international antreten. Die Vorfreude auf die Wettbewerbe ist groß, in denen die Sportler ihr Talent unter Beweis stellen werden.

Flach- und Wildwasser

Im olympischen Wildwasser-Slalom sind Jonas Schmidt und Max Schedlbauer bereit, ihr Können zu zeigen. Zunächst müssen sie in den österreichischen Wettbewerben die Qualifikation meistern. Falls dies gelingt, stehen im Juli die U23-Weltmeisterschaft in Foix (Frankreich) sowie die U23-Europameisterschaft in Solkan (Slowenien) auf dem Programm.

Im Flachwasser-Sprint ist Youngster Lukas Profanter der Hoffnungsträger der Grazer. Der 2024 neu gekrönte nationale Meister in seiner Altersklasse plant, diesen Titel zu verteidigen, um an den internationalen „Olympic Hopes“ Wettbewerben im September in Tschechien teilzunehmen. Profanter strebt auch an, in diesem Jahr sowohl Flachwasser- als auch Wildwasserwettbewerbe zu bestreiten. Marcel Bloder und „Spielertrainer“ Amin Boudaghi konzentrieren sich in dieser Saison auf nationale Wettbewerbe, während Boudaghi auch die Jugendgruppe mit Marie Garde, Nikita Boiko, Artem Schykun und Daniel Soshcko betreuen wird.

Die Wildwasser-Abfahrer Benjamin Cartellieri und Paul Winkler erfahren Unterstützung durch Marlene Wesseling, die 20-jährige Kölnerin und ehemalige Deutsche Meisterin, die nun für den Kanu Club Graz und Österreich antreten wird. Dieser Wechsel bietet dem Team neue Möglichkeiten, sich auf internationalem Niveau zu profilieren.

Freestyler und Polo

Im Kanu-Freestyle kämpfen Denise Rebnegger und Elisabeth Dirninger, zusammen mit Philipp Windischbacher und Valentin Bürgel, um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im Juni in Plattling (Deutschland). Der Saisoneröffnungslauf zur österreichischen Meisterschaft am 29. März auf der „Muglwave“ war ein echter Härtetest: Bei nur 8° und Regen sicherte sich Philipp Windischbacher den Sieg in der Herren-Kategorie, während Denise Rebnegger den zweiten Platz und ihre Teamkollegin Elisabeth Dirninger den dritten Platz belegte.

Im Juniorenbereich ist Jonas Hermann als Vizeeuropameister 2024 eine bedeutende Figur. In seinem letzten Jahr in der Juniorenklasse hat er die Ambition, bei der WM in Plattling sowie bei der Extrem-Kajak-WM im August in Lipno einen Platz unter den Top 5 zu sichern. Die Medaillenchancen sind realistisch und ermutigend.

Der Grazer Kanu Club hat auch in der Kanupolo-Kategorie eine starke Mannschaft aufgestellt. Diese Saison nehmen Vera Topanka, Daniel Weigend und Florian Jack Winston an den nationalen Wettbewerben teil. Topanka wird auch mit der österreichischen Damennationalmannschaft an internationalen Turnieren teilnehmen, während Weigend und Winston trainieren, um im Sommer für Österreich an der Weltmeisterschaft in Deutschland anzutreten. Alle drei Athleten haben sich das Ziel gesetzt, bei den österreichischen Staatsmeisterschaften auf das Treppchen zu gelangen.

