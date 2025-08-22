„Kardinalrot“: Gut Schlossberg Enthüllt Probierstube und Salon

Am 28. August wird die neu gestaltete Probierstube sowie der „Salon Schlossberg“ im Gut Schlossberg eröffnet – ein Event, das mit einer Genussmeile und einer Vernissage von Künstlerinnen und Künstlern von upTown Art Graz gefeiert wird.
GRAZ. Unter dem Motto „Kardinalrot“ lädt Gut Schlossberg, Österreichs erstem GenussLaden mit Gastro-Probierstube und Eventräumlichkeiten, zu einer besonderen Veranstaltung, die sowohl kulinarische als auch künstlerische Höhepunkte bietet. Die offizielle Eröffnung der neu gestalteten Probierstube und des „Salon Schlossberg“ findet am Donnerstag, den 28. August, statt.
Kulinarik und Kunst im Fokus
Besucherinnen und Besucher können sich auf eine Genussmeile freuen, die von 16 bis 21 Uhr geöffnet ist. Hier gibt es eine Vielzahl an Produkten, einschließlich Bioziegenkäse, biologischen Kartoffeln, frisch gepresstem Apfelsaft, verschiedenen Weinen sowie köstlichen Walnussdelikatessen. Der künstlerische Teil der Veranstaltung wird von upTown Art Graz gestaltet. Die Vernissage beginnt um 18:30 Uhr und zeigt Werke von renommierten Künstlern wie Judith Frewein, Melitta Winkler, Jenny Pfeifruck-Vass und Martin Trebuch. Wer nach dem Event mehr Kunst entdecken möchte, kann die Galerie in der Sporgasse 24 besuchen.
Für die Teilnahme an der Veranstaltung wird um eine Anmeldung unter [email protected] gebeten.
### Contextual Information
The Gut Schlossberg is notable not just for its culinary offerings but also for its commitment to showcasing local artists. By holding events that combine food and art, they create a unique atmosphere that not only supports local economies but also fosters community through shared experiences.
This initiative reflects a growing trend in Austria, especially in Graz, where the fusion of culture and gastronomy is receiving increased attention. Visitors can expect a rich exploration of flavors alongside the opportunity to engage with contemporary art.
The event on August 28 is expected to attract both locals and tourists, highlighting Graz as a pivotal city for culinary and artistic innovation. Visitors are encouraged to reserve their spots early due to limited capacity, ensuring a more personalized and engaging experience.
