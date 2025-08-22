„Kardinalrot“: Gut Schlossberg Enthüllt Probierstube und Salon

Am 28. August wird die neu gestaltete Probierstube sowie der „Salon Schlossberg“ im Gut Schlossberg eröffnet – ein Event, das mit einer Genussmeile und einer Vernissage von Künstlerinnen und Künstlern von upTown Art Graz gefeiert wird.

GRAZ. Unter dem Motto „Kardinalrot“ lädt Gut Schlossberg, Österreichs erstem GenussLaden mit Gastro-Probierstube und Eventräumlichkeiten, zu einer besonderen Veranstaltung, die sowohl kulinarische als auch künstlerische Höhepunkte bietet. Die offizielle Eröffnung der neu gestalteten Probierstube und des „Salon Schlossberg“ findet am Donnerstag, den 28. August, statt.

Kulinarik und Kunst im Fokus

Besucherinnen und Besucher können sich auf eine Genussmeile freuen, die von 16 bis 21 Uhr geöffnet ist. Hier gibt es eine Vielzahl an Produkten, einschließlich Bioziegenkäse, biologischen Kartoffeln, frisch gepresstem Apfelsaft, verschiedenen Weinen sowie köstlichen Walnussdelikatessen. Der künstlerische Teil der Veranstaltung wird von upTown Art Graz gestaltet. Die Vernissage beginnt um 18:30 Uhr und zeigt Werke von renommierten Künstlern wie Judith Frewein, Melitta Winkler, Jenny Pfeifruck-Vass und Martin Trebuch. Wer nach dem Event mehr Kunst entdecken möchte, kann die Galerie in der Sporgasse 24 besuchen.

Für die Teilnahme an der Veranstaltung wird um eine Anmeldung unter [email protected] gebeten.

Weitere Veranstaltungen, die dich interessieren könnten:

150 Jahre Winnetou und seine Spuren in der Steiermark

Chillen am Stadtstrand neben der Seifenfabrik

Open-Air-Kino an der Universität Graz im September