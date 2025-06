Karibisches Flair: Drei Tage „Vienna Carnival“ in der Wiener Altstadt

Am kommenden Wochenende findet die fünfte Ausgabe des Straßenumzugs „Vienna Carnival“ statt. Was heuer geplant ist, liest du hier.

WIEN. Vor fünf Jahren wurde der Straßenumzug „Vienna Carnival“ in Wien ins Leben gerufen, um die kulturelle Diversität der Stadt zu feiern und einen Hauch karibischen Lebensstils zu bringen. In den letzten Jahren hat sich das Event zu einer fest etablierten Tradition entwickelt, die nicht nur Einheimische, sondern auch Touristen anzieht. Diese Feierlichkeit ist ein wesentliches Element des kulturellen Lebens in Wien.

Die fünfte Ausgabe des Vienna Carnival findet vom Freitag, 4., bis Sonntag, 6. Juli, im Herzen der Stadt statt. Das Programm verspricht eine Vielzahl von internationalen Künstlerinnen und Künstlern sowie eine lebendige Mischung aus Kultur, Tanz und Musik. „Die Mission des Vienna Carnivals ist es, kulturelle Vielfalt und Inklusion zu fördern, Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenzubringen und ein Umfeld des Verständnisses, Respekts und der Harmonie zu schaffen“, erläutern die Veranstalter.

Musik, Party und Workshops

Das Eröffnungs-Event „Island Breeze Poolparty“ findet am Freitag in der „Pratersauna“ (2., Waldsteingartenstraße 135) von 16 bis 22 Uhr statt. Es erwartet die Besucher karibisches Essen, erfrischenden Rum-Punsch, Tanzworkshops und ein DJ-Line-up aus verschiedenen Teilen der Welt, darunter Trinidad und Tobago, Guyana, Polen, Deutschland, Großbritannien und die USA. Zudem ist ein intensives „AfroFusionFit“-Workout mit Miranda Ncube geplant, das Gesundheit und Fitness mit unterhaltsamer Bewegung vereint.

Am Samstag geht die Feier mit der Tagesparty „Misbihave J´ouvert“ am Brigittenauer Sporn weiter, die von 14 bis 21 Uhr an der Donau stattfindet. In Trachten und mit bunten Farben wird eine traditionelle karibische Farb- und Puderparty gefeiert. Internationale und lokale DJs wie Mr. Fete, IChunes, DJ Yaya, DJ Jah Eyez und viele mehr werden die Menge mit einem Mix aus Soca, Dancehall und Reggae in Stimmung bringen.

Der Sonntag bringt dann gleich drei große Highlights mit sich. Von 11 bis 21 Uhr findet im „Pratersauna“ das Vienna Carnival Village statt, inklusive Workshops (unter anderem Capoeira und Kostümgestaltung), einem Kinderprogramm, einer Foodcorner und Marktständen. Swizz the Panist aus Großbritannien wird zudem live auf Steelpan spielen.

„Tropical Temptations“

Ab 14 Uhr ist der Straßenumzug von der Prater Hauptallee, Höhe Kaiserwiese, über die Ringstraße bis zum Heldenplatz geplant. Eine Vielzahl kultureller Darbietungen, darunter der Musikverein Marucatu Nossa Luz und eine brasilianische Samba-Show, wird erwartet. Locals und Touristen sind eingeladen, das „Road March“ kostenlos zu genießen. Für ein unvergessliches Erlebnis können Besucher Kostüme kaufen oder ausleihen; es gibt auch spezielle T-Shirt-Pakete, die Zugang zum Bereich hinter den Kostümen bieten, inklusive Getränke und Snacks. So kann jeder selbst entscheiden, wie er sein Karnevalserlebnis gestalten möchte.

Von 21 bis 3 Uhr wird die „Pratersauna“ zur Bühne für die Afterparty mit dem Motto „Tropical Temptations“, wo die Farbwelten Sunset Peach, Fiery Dragonfruit und Lush Lime im Mittelpunkt stehen. Kostüme sind auf viennacarnival.com erhältlich oder mietbar.



