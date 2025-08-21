Karl May: 150 Jahre Winnetou und seine Spuren in der Steiermark

Winnetou feiert seinen 150. Geburtstag. Die kultige Figur von Karl May und ihr Schöpfer haben tiefgehende Verbindungen in die Steiermark, insbesondere nach Graz und Leoben, die nicht immer erfreulich waren. Anlässlich dieses Jubiläums begab sich MeinBezirk auf Spurensuche.

STEIERMARK. Zum 150. Jubiläum von Winnetou brachte der Karl-May-Verlag den 97. Band der „Gesammelten Werke“ heraus. Dieser Band bietet Einblicke in den Briefwechsel von Karl May mit Verlegern und Redakteuren, beleuchtet aber auch das „problematische Leben des Autors“. Ein einschneidendes Ereignis in Mays Leben führte ihn 1904 vor Gericht in Leoben.

Im Jahr 1904 war Karl May aufgrund seiner kreativen Umgangsweise mit der Wahrheit und seiner kriminellen Vergangenheit häufig in der Kritik. So war es der Benediktinerpater Willibrord Beßler vom Stift Seckau, der May in der katholischen Zeitschrift „Stern der Jugend“ der „Irrsinnserscheinungen“ beschuldigte – eine Beleidigung, die May nicht unkommentiert lassen wollte.

Prozess in Leoben



Dieser Vorfall führte zu einem Verfahren wegen Ehrenbeleidigung. May reiste im Herbst des Jahres persönlich nach Leoben und nahm im Hotel Gärtner Quartier. Mit dem prominenten Verteidiger Hermann Obermayer an seiner Seite erreichte May eine schriftliche Entschuldigung und einen Vergleich. Bereits damals hatte er eine lange Vorgeschichte vor Gericht: Insgesamt stellte sich May mehr als 40 Mal als Kläger oder Angeklagter den Gerichten.

Graz als Bühne für Winnetous Abenteuer



Nach Mays Tod in den späten 1920er Jahren reisten die Geschichten rund um Winnetou als Bühneproduktion durch das deutschsprachige Gebiet. In Graz wurde die Wiener Renaissance-Bühne 1928 im Grazer Stadttheater mit einer Aufführung von Winnetous Abenteuern fündig. Eine weitere große Freilichtproduktion folgte 1948 auf der Grazer Trabrennbahn, wo etwa 4.000 Zuschauer zur Premiere strömten. Trotz der großartigen Zuschauerzahl endete die Produktion aufgrund der hohen Kosten für das Bühnenbild mit einem Verlust.

„Das Kanu des Manitu“ als Fortsetzung



Für viele, insbesondere ältere Generationen, sind Mays Werke ein fester Bestandteil ihrer Kindheit – sei es in Buchform oder durch Filmadaptationen. Auch für jüngere Generationen sind die Erzählungen von zeitlosen Werten wie Freiheit und Abenteuerlichkeit von Bedeutung, so erklärt Stefan Brand, Professor am Institut für Amerikanistik der Uni Graz. Trotz der historisch kritischen Ansichten über stereotype Darstellungen pflegen die Werke Mays eine kulturelle Bedeutung. Parodien wie „Der Schuh des Manitu“ oder „Das Kanu des Manitu“ verdeutlichen die Verankerung dieser Darstellungen im kollektiven Gedächtnis, auch wenn sie heute oft ironisch reflektiert werden.

