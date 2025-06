„Karlskino“ Filmfestival: Karlsplatz verwandelt sich bald in ein Open-Air-Kino.

Am 7. Juli wird der Karlsplatz zum Schauplatz des Karlskino-Filmfestivals. Zwei Wochen lang, bis zum 20. Juli, wird jeden Abend ein Film auf die Leinwand im Resselpark gezeigt – von Dokumentationen bis hin zu Spielfilmen ist für alle Filmenthusiasten etwas dabei.



WIEN/WIEDEN. Der Sommer lädt zu Open-Air-Kino ein, und der Karlsplatz bietet die perfekte Kulisse dafür. Vom Montag, 7., bis Sonntag, 20. Juli, findet im Resselpark am Karlsplatz das zweiwöchige Open-Air-Filmfestival „Karlskino“ statt.

Bei freiem Eintritt werden täglich unterschiedliche Filme präsentiert, darunter internationale Festivalfilme, Raritäten sowie aktuelle Debatten. Die Vorstellungen beginnen jeden Abend um 21 Uhr, und der Eintritt zu diesem einmaligen Kinoerlebnis ist kostenlos.

Dokus und Spielfilme



Das Festival wird mit einem Film eröffnet, der perfekt zum urbanen Charakter des Karlskinos passt: Die Dokumentation „URTOBĒN – Vienna’s illegal Artforms“ von Bastian Brandstötter thematisiert das „urban exploring“, also das Entdecken verlassener Orte in Wien und die damit verbundenen Risiken, illegal Street-Art zu schaffen.

In den darauffolgenden Abenden wird die Viennale die Bühne hosten und Filme wie „The Village next to Paradise“ und „El Jockey“ ins Programm bringen. Das Karlskino verspricht eine spannende und spannende Mischung aus Filmen, die kulturelle, gesellschaftliche und künstlerische Themen aufgreifen.

Nicht nur die Filme zeichnen diese Veranstaltung aus, sondern ebenso die eindrucksvolle Location. Die Besucherinnen und Besucher haben nicht nur den Blick auf die Leinwand, sondern auch auf die erhellte Karlskirche. Diese imposante Kulisse sorgt für ein einzigartiges Ambiente, das den Filmen einen besonderen Flair verleiht, was die Organisatoren als einen der Hauptanziehungspunkte des Festivals betrachten.

Weitere Informationen über das Programm, einschließlich der vollständigen Liste der Filme und Veranstaltungsdetails, sind auf der offiziellen Webseite www.volxkino.at zu finden.

Das könnte dich auch interessieren:



Das Generationencafé Vollpension testet sein Konzept in verschiedenen Bundesländern.

Entwürfe für die Umgestaltung des Rubensparks werden präsentiert.

Das Freihausviertelfest bietet Ende Juni ein volles Programm für die ganze Familie.