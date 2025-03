Karlsplatz: Resselpark erhält eine neue öffentliche Toilettenanlage

Am Mittwoch, dem 12. März, wurde der Baustart für die neue WC-Anlage im beliebten Resselpark am Karlsplatz gefeiert. Dieses Projekt zielt darauf ab, den Parkbesucherinnen und -besuchern eine unkomplizierte und schnelle Toilettenpause zu ermöglichen während ihres Aufenthalts im Park.



WIEN/WIEDEN. Der Resselpark ist ein zentraler Ort, der täglich viele unterschiedlichste Menschen anzieht. Hier üben Skaterinnen und Skater ihre Tricks, Entspannungssuchende genießen ihre Pausen mit mitgebrachten Snacks, und verliebte Paare finden Platz auf den Parkbänken, um gemeinsame Zeit zu verbringen.

All diese Besucher hatten bisher jedoch ein häufiges Problem: Es fehlte an öffentlichen Toiletten. Die Notwendigkeit eines schnellen Toilettenbesuchs wird oft unterschätzt, und so mancher Besucher hat den Park vielleicht schon wegen dieser Situation gemieden. Dies wird sich nun ändern: Der Resselpark erhält eine neue und dringend benötigte WC-Anlage.

Erheblich verbesserte Infrastruktur



Der offizielle Spatenstich fand in Anwesenheit von Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl, Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky sowie Mitarbeitern der zuständigen Magistratsabteilung statt. Die neue Toilettenanlage wird sich in unmittelbarer Nähe zum Ballsportkäfig befinden und wird die Infrastruktur des beliebten Parks erheblich aufwerten und verbessern, wie Halbwidl betont.

„Wir freuen uns, dass die Bauarbeiten nun beginnen. Der Resselpark ist ein zentraler Treffpunkt für viele Menschen – ob zum Sport, Entspannen oder bei Veranstaltungen. Die neue WC-Anlage wird den Aufenthalt hier deutlich angenehmer machen“, erklärte Bezirksvorsteherin Halbwidl. Ihr zufolge hat sich die Hartnäckigkeit und das Engagement der Anwohner für dieses Projekt gelohnt, und sie bezeichnet es als einen vollen Erfolg für den Bezirk Wieden.

Die neue Toilettenanlage wird den zahlreichen Parkbesucherinnen und -besuchern ein höheres Maß an Komfort und Barrierefreiheit bieten. Besonders an belebten Tagen und während Veranstaltungen im Resselpark wird die neue Anlage eine bestehende Lücke im Service des Parks schließen und somit ein verbessertes Nutzungserlebnis bieten. Die Fertigstellung der WC-Anlage ist noch für das kommende Frühjahr vorgesehen, was die Vorfreude auf eine gelungene infrastrukturelle Erweiterung des Parks nur verstärkt.

