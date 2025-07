Karo Kauer, die Influencerin, besucht den Murpark am 31. Juli – Superstore-Event!

Superstore am 31. Juli Influencerin Karo Kauer kommt in den Murpark

Redaktion Andreas Strick Mit einem Superstore kommt die Influencerin Karo Kauer am 31. Juli in den Murpark. Dieser Termin markiert den Auftakt ihrer Österreich-Tournee. GRAZ/LIEBENAU. Die Unternehmerin und Influencerin Karo Kauer bringt ihren einzigartigen Superstore nach Graz und eröffnet ihre Tour am 31. Juli im Murpark. Hierbei wird der Interspar-Freiparkplatz zum Schauplatz eines innovativen Einkaufserlebnisses.

Shopping mit Nostalgiefaktor Im Superstore werden exklusive Produkte vom Karo Kauer Label angeboten, die sich durch eine Mischung aus Retro-Ästhetik und moderne Streetwear auszeichnen. Ein Highlight ist die Capsule Collection, die speziell für die Tour entworfen wurde. Besucher können zudem exklusive Accessoires wie Tassen, Trinkbecher, Schlüsselanhänger und Socken erwerben. Das Motto der Tour, „fresh fits served daily", verspricht nicht nur ein einzigartiges Shopping-Erlebnis, sondern auch die Möglichkeit, Karo Kauer persönlich zu treffen. Ihre Tour führt die Influencerin an 17 Tagen durch 15 Städte in zwei Ländern. Die Superstore-Eröffnung in Graz ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ein Blick in die Vergangenheit Karo Kauer hat mit ihrer authentischen Art und ihrem innovativen Branding eine große Fangemeinde gewonnen und über 500.000 Follower auf sozialen Medien. Sie kombiniert Shopping mit nostalgischen und kulturellen Erinnerungen und hat damit eine spezielle Nische im Influencer-Markt gefunden.



