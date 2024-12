Kebab & Gemüse: Döner-Imbiss „Afiyet“ eröffnet neues Lokal am Alsergrund

Ein außergewöhnlicher Döner hat bereits in der Donaustadt viel Anerkennung gefunden. Nun wurde eine weitere Filiale von „Afiyet – Premium Kebap und Veggie“ in der Währinger Straße 52 eröffnet.

WIEN/ALSERGRUND. Bei „Afiyet“ erhält der Döner eine besondere Note. Dieses traditionelle türkische Gericht wird mit hausgemachten Soßen und speziellen Toppings verfeinert. Neben Huhn oder Rind gibt es auch „Steak Beef“ im Dönerbrot. Wie der Name schon andeutet, sind auch verschiedene fleischfreie Varianten erhältlich. MeinBezirk hat bereits die erste Filiale am Wonkaplatz 1 besucht:

Eine lange Schlange für Luxus-Döner

Auf der Speisekarte finden sich zahlreiche Interpretationen des türkischen Sandwiches. Es kann im Brot, im Yufka (Wrap) oder als Bowl serviert werden. Die Füllung besteht aus Huhn, Rind oder „Steak Beef“, während die vegetarische Variante aus frisch gebackenen Falafel und Grillgemüse besteht.

Besondere Beläge

„Afiyet“ bietet neben den klassischen Beilagen wie Tomate, Zwiebel und Salat noch viele weitere Optionen. Dazu gehören roter und weißer Kohl, Mais, Granatapfelkerne, Gurke und Schafskäse. Auf Wunsch kann man seinen Kebab auch mit einem Spritzer frischer Zitrone oder Limette verfeinern.

Wie es in einem Dönerladen üblich ist, stellen die Mitarbeitenden auch hier den Döner nach den Wünschen der Gäste zusammen. Dabei kann der Schärfegrad individuell angepasst werden. Was den Döner bei „Afiyet“ so besonders macht, sind die Soßen.

„Afiyet“-Spezialsauce

Kundinnen und Kunden können aus fünf hausgemachten Soßen wählen. Das Highlight ist jedoch die „Afiyet“-Spezialsauce, eine eigene Interpretation der Cocktail-Soße, die unter anderem mit Curry-Pulver verfeinert wird.

Als süßen Abschluss gibt es Baklava, ein in Zucker eingelegtes Blätterteig-Gebäck, das mit Nüssen gefüllt ist. Bei „Afiyet“ wird das Dessert auch in den Variationen „Pistaccio“ und „Chocolate Milk“ angeboten.

„Afiyet – Premium Kebap & Veggie“ in der Währinger Straße 52 hat Montag bis Sonntag von 10 bis 22 Uhr geöffnet.

