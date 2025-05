Kein Einzelfall: Grazer Mieter mussten über 2.000 Euro nachzahlen

Hohe Nachzahlungen treffen viele Mieterinnen und Mieter unvorbereitet. Bei der Mietervereinigung Steiermark kritisiert man eine gängige Praxis von Hausverwaltungen und Vermieterinnen beziehungsweise Vermietern: Denn im Voraus werden Betriebskosten häufig zu niedrig kalkuliert, was das Angebot nur bis zum bösen Erwachen attraktiv erscheinen lässt.

GRAZ/STEIERMARK. Die Bewohnerinnen und Bewohner einer Siedlung im Grazer Süden waren perplex, als sie im letzten Jahr mit Nachzahlungen von bis zu 2.200 Euro für Betriebskosten konfrontiert wurden. Bei den betroffenen Wohnungen handelte es sich um Größen zwischen 57 und 70 Quadratmetern. Besonders glimpflich kam ein Mieter davon, der „lediglich“ 900 Euro nachzahlen musste, während die meisten seiner Nachbarn mit Rechnungen von mindestens dem Doppelten zu kämpfen hatten.

„Von uns war niemand überrascht, dass wir etwas nachzahlen müssen, aber die tatsächliche Höhe hat dann doch die meisten erschreckt,“ erzählt ein betroffener Mieter in den Sechzigern gegenüber MeinBezirk. Bei einem hastig einberufenen Krisenmeeting mit der Hausverwaltung stellte sich heraus, dass die bis 2023 verrechneten Kosten nicht an die tatsächlichen Preise angepasst wurden. Warum dies so gehandhabt wurde, bleibt unklar.

Fast jede zweite Abrechnung fehlerhaft

„Das ist kein Einzelfall,“ weiß Christian Lechner, Leiter der Mietervereinigung Steiermark, aus Erfahrung. Die Überprüfung von Betriebskostenabrechnungen, Vorschreibungen und Mietverträgen gehört zum Alltag seiner Organisation. Wichtige Faktoren sind der Verrechnungszeitraum, die Größe der Wohnung, der Anteil an den Kosten sowie die Plausibilität der Kosten. „In etwa jeder zweiten Abrechnung finden wir Unregelmäßigkeiten,“ sagt Lechner. Dabei sind die Fehler nicht immer gravierend, aber Warnsignale gibt es oft, beispielsweise bei „sonstigen Kosten“, die vom Vermieter in Rechnung gestellt werden.

„Laut Gesetzgeber müssen Abrechnungen klar und deutlich sein, sodass auch eine Mietpartei, die mit dem Mietrecht nichts zu tun hat, weiß, was sie wofür zu bezahlen hat.“

Christian Lechner, Mietervereinigung Steiermark

Diese unklaren Posten könnten zwar erlaubte Betriebskosten wie Wartungen abdecken, jedoch dürfen Reparaturen oder Neuanschaffungen nicht in die Betriebskosten eingerechnet werden.

Durchschnittliche Betriebskosten in der Steiermark

Im steirischen Durchschnitt belaufen sich die Betriebskosten auf etwa 2,64 Euro pro Quadratmeter und Monat. Während einige Objekte mit 1,1 Euro pro Quadratmeter auskommen, gibt es auch extreme Fälle mit bis zu 3,85 Euro pro Quadratmeter. Gesetzliche Grenzwerte existieren nicht.

Überraschungen können aus mehreren Gründen entstehen: Mieter sind oft nicht über die Preisentwicklung bei Mietkosten informiert, und Hausverwaltungen neigen dazu, bei den Vorschreibungen zu optimistisch zu kalkulieren. Preiserhöhungen in den Bereichen Versicherungen, Reinigung und Energie werden häufig über Jahre nicht berücksichtigt.

Christian Lechner fordert: „Mieterinnen und Mieter sollten realistische Prognosen für ihre Kosten erhalten. In unseren Beratungen merken wir, dass das Geld immer knapper wird. Niedrigere Kosten zu Mietbeginn sind zwar verlockend, führen jedoch oft zu hohen Nachzahlungen.“ Der Mietrechtsexperte stellt fest, dass Nachzahlungen schon lange existieren, aber Rechnungen über 500 Euro und mehr zunehmend zur Norm werden.

