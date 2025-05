Keine Ausnahmen: Pfandabgabe für Obdachlose in Wien wird bestraft

Wien bestraft das Abstellen von Pfandflaschen, auch mit gutem Anspruch

Seit Anfang des Jahres gilt in Wien nicht nur ein Pfandsystem für Mehrweg-Glasflaschen, sondern auch für Einweggebinde. Für Bewohner, die aus gutem Glauben leere Flaschen neben Mülltonnen abstellen, um anderen zu helfen, um das Pfandgeld zu nutzen, gibt es schlechte Nachrichten. Die Stadtverwaltung geht konsequent gegen solche Praktiken vor, wie auch die Abfallwirtschaft MA 48 gegenüber MeinBezirk bestätigt. Von der Idee, Pfandflaschen nicht direkt zu entsorgen, uhlt die Behörde nichts.

WIEN. Ein altes Sprichwort besagt: „Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht!“ Dies gilt besonders, wenn es um Pfandflaschen in Wien geht. Ein Reddit-Nutzer aus Meidling berichtet von einem Vorfall, bei dem er eine Pfandflasche neben einen Müllcontainer stellte. „Ich habe Glas zum Müllcontainer gebracht und bemerkte, dass ich eine Glaspfandflasche dabei hatte. Sie wegzuwerfen schien mir zu schade, also wollte ich sie daneben legen, falls jemand sie mitnehmen möchte,“ so der Nutzer. Doch ein WasteWatcher beobachtete ihn und maßregelte ihn dafür, was ihm sehr unangenehm war.

Der Nutzer vergleicht Österreich mit Deutschland, wo das Abstellen von Pfandflaschen toleriert wird. „In Deutschland kann man die Flaschen einfach ans Müllcontainer stellen und jemand nimmt sie. In Wien jedoch muss man mit einer Strafe von 50 Euro rechnen, wenn man gut handeln möchte,“ beschreibt er sein Gefühl.

Pfandringe als Lösung?

In deutschen Städten gibt es längst Pfandringe, spezielle Behälter, in die leere Flaschen und Dosen sachgerecht abgelegt werden können. In den letzten zwei Jahrzehnten hat Deutschland mit der Einführung des Einwegpfands im Jahr 2003 Österreich in dieser Hinsicht meilenweit voraus. Hierzulande wurde das Pfandsystem erst Anfang 2023 eingeführt, was zu einem Anstieg der im Umlauf befindlichen Pfandgebinde geführt hat.

Linz hat bereits Pfandringe eingeführt, während Innsbruck ein ähnliches Projekt plant. Trotzdem zeigt die MA 48 in Wien kein Interesse an solchen Lösungen. Ihrer Meinung nach, stellen Pfandringe nicht nur ein optisches, sondern auch ein hygienisches Problem dar. Darüber hinaus könnte es schwierig sein, solche Rückgabesysteme sozial gerecht zu gestalten, da jeder Zugang zu den abgelagerten Pfandgebinden hätte.

„Verunreinigungen im öffentlichen Raum“

Die MA 48 erklärt, dass das Abstellen von Pfandflaschen oder Dosen im öffentlichen Raum als Verunreinigung gilt, die gegen das Wiener Reinhaltegesetz verstößt. Die Abfallwirtschaft hat die Aufgabe, öffentliche Sauberkeit sicherzustellen und jede Form der Ablagerung zu bestrafen, auch wenn sie aus gutem Grund erfolgt. „Jede Flasche, die nicht ordnungsgemäß entsorgt wird, könnte als Ausgangspunkt für ein größeres Problem angesehen werden,“ betont die Behörde.

Zusammenfassend zieht die MA 48 klare Grenzen zwischen gut gemeinten Absichten und der Notwendigkeit eines sauberen öffentlichen Raums. Obwohl Ideen für Pfandringe in Wien durchaus diskutiert werden, stehen sie momentan hinten an und der Fokus liegt auf der ordnungsgemäßen Entsorgung der Pfandflaschen. Das Einwegpfand wurde eingeführt, um den Recyclingprozess zu verbessern und die Umwelt zu schützen. Ziel ist eine Rücklaufquote von 80 Prozent im ersten Jahr, die bis 2027 auf 90 Prozent angehoben werden soll.

Eine Umfrage zeigt, dass weit über 30 Prozent der Wiener Einwohner in diesem Jahr weder Einwegflaschen zurückgegeben haben, noch Mehrwegflaschen gesammelt und zurückgebracht wurden. Wenn man sich an die Regeln des Reinhaltegesetzes hält, landen diese Flaschen letztendlich im Müll.

