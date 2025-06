Keine Sitzgelegenheiten: Menschen warten am Boden bei der U4-Station Schönbrunn.

Ein Lokalaugenschein ergab: Wartende müssen in der U4-Station Schönbrunn am Boden hocken. Alle Sitzbänke wurden von den Wiener Linien entfernt. WIEN/PENZING/HIETZING/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Wer die U4-Station Schönbrunn besucht, benötigt derzeit nicht nur ein gültiges Öffi-Ticket, sondern auch eine gute Portion Geduld. Bei einem Lokalaugenschein von MeinBezirk wurde ein unangenehmes Bild sichtbar: Viele Fahrgäste saßen auf dem Boden des Bahnsteigs und warteten auf die nächste U-Bahn. Der Grund für diese unkomfortable Situation? In der gesamten Station gibt es keine einzigen Sitzbänke. Während dies für einige Passagiere geringfügig erscheinen mag, wird es besonders zu Stoßzeiten, wie am Wochenende, zu einer echten Belastungsprobe – vor allem für ältere Menschen, Personen mit Behinderungen oder Familien mit kleinen Kindern. Siehe auch Tirol Cup: SVG Reichenau krönt sich im Elfmeterschießen zum Cupsieger Viele müde Touristen Besonders überraschend ist der Umstand, dass eine Station mit so hohem touristischen Aufkommen, wie es Schönbrunn hat, keinerlei Sitzmöglichkeiten bietet. Die U-Bahn-Station zählt zu den historisch bedeutenden Haltestellen der Linie U4 – täglich nutzen nicht nur zahlreiche Wiener, sondern auch zahlreiche Touristen die Station, um zum prachtvollen Schloss Schönbrunn zu gelangen. Die Station liegt direkt an der Grenze der Bezirke Rudolfsheim-Fünfhaus und Penzing. Es ist erstaunlich, dass gerade hier keine Sitzbänke zur Verfügung stehen, besonders wenn man die Tatsache in Betracht zieht, dass andere Stationen der U-Bahn bereits über Sitzgelegenheiten verfügen. Siehe auch [Anzeige] Rennspaß mit Carrera beim MeinBezirk Familienfest Fluchtwege schaffen MeinBezirk hat bei den Wiener Linien nachgefragt, warum die Bänke an der Station Schönbrunn entfernt wurden und ob es Pläne für eine Nachrüstung gibt. In einer Stellungnahme erklärte ein Unternehmenssprecher: „Bei Events mit hohem Besucherandrang, wie dem Sommernachtskonzert oder dem Schönbrunner Christkindlmarkt, müssen aus Sicherheitsgründen (z.B. Fluchtwege) die Stationsbereiche frei von Hindernissen gehalten werden. Deshalb werden Bänke temporär entfernt.“ Es wurde versichert, dass die Bänke in Kürze wieder zurückgestellt werden. Diese Situation wirft die Frage auf: Braucht es mehr Sitzbänke in U-Bahn-Stationen, um den Komfort für alle Fahrgäste zu erhöhen? Die Diskussion über die Notwendigkeit von Sitzgelegenheiten in öffentlichen Verkehrsmitteln nimmt daher an Bedeutung zu. Siehe auch Umbau: Die Fußgängerzone für das Supergrätzl wird in Favoriten realisiert Mehr Themen: ÖBB-Gondel findet neue Heimat im Technischen Museum Wien Großes Sportfest der Penzinger OVS Märzstraße Süße Tortenträume in der Rudolfsheimer Konditorei „Cacao“

